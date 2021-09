"La música acabó ganando a la pandemia"

"Creo que transmite la alegría de volver a los escenarios", explica Lander Zalakain, batería de Belako, sobre el documental dirigido por Hernán Zin acerca del trabajo realizado por la banda durante la pandemia. El cuarteto vasco protagonizó la primera gira mundial en el año del covid-19, primero con sus conciertos en autocines (Madrid, Denia y Getxo), después en casi una treintena de recitales en los que "nos hemos reinventado y aprendido mucho", según Zalakain.

La película muestra, además de la gira, cómo el cuarteto vivió durante 2020, la manera en que se comunicaron y acabaron regresando a la carretera viajando en autocaravanas. En la pantalla se les oye tildar de "locura y tontería" la gira por autocines: "No diría que hemos hecho historia, pero sí una marcianada bonita. Tuvimos muchas dudas al principio de si podríamos tocar o no. Hasta que no llegamos a Madrid no lo tuvimos claro", explica su batería.

"Teníamos apalabrados más de un centenar de conciertos, buena parte de ellos en el extranjero, para lo que llevábamos trabajando muchos años. Todo se cayó y hubo un primer momento depresivo, pero decidimos reinventarnos. Vivimos de actuar en directo, no tocaba otra. Y surgió el documental que se estrenó en el Zinemaldi, así que es para estar muy contentos. Igual con él nos salen más conciertos", indica Lander, que dice haber sacado en claro de este periodo que, "aunque pueda sonar cursi, la música ganó a la pandemia".

Preguntado por el rodaje, el batería de Belako dice que, a priori, diría que "tener las cámaras tanto tiempo pegadas al culo" fue lo más duro aunque, finalmente, asegura que, dado "el respeto mostrado por Hernán y su equipo", se queda finalmente con la incertidumbre "del arranque y la preproducción de la gira". Aunque económicamente ha sido un año duro, "lo hemos salvado", asegura el músico, con unos conciertos que, en algún caso, destaca como de los mejores de su carrera.

"Nos hemos dado cuenta de lo que nos gustan los conciertos; transmiten emociones y muchas cosas al público que se han perdido en el último año y medio", indica Lander. Un periodo en el que "ha salido a la luz la situación de la cultura y otros sectores, pero antes ya estábamos fatal y había mucho que reivindicar".