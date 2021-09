Bieito acercará las tragedias históricas de Shakespeare al Arriaga

Las tragedias históricas de Shakespeare, el dramaturgo inglés más laureado de todos los tiempos, serán la base para el espectáculo Erresuma/Kindong/Reino que el Teatro Arriaga presenta como plato fuerte para la temporada 2021-2022. Esta producción propia a cargo del director artístico Calixto Bieito será estrenada en castellano y en euskera, a través de una adaptación de Bernardo Atxaga. Además de Josep María Pou, contará con un reparto local encabezado por Joseba Apaolaza o Eneko Sagardoy. La obra, que se estrenará en febrero, resume las señas de identidad por las que se regirá la programación, marcada por la apuesta a la producción propia, el impulso a la escena local y el euskera como estandarte.

"No soy antistreaming pero estar en un espectáculo en vivo es una experiencia imposible de superar por ahora", ha afirmado el director artístico del Arriaga, Calixto Bieito, que ha comparecido hoy para presentar la programación de noviembre a marzo mientras que ha señalado que, "por prudencia", no adelantarán los espectáculos de abril a junio porque aún hay "contratos por cerrar". Estrenos de compañías vascas, lo más destacado del teatro español, además de danza, conciertos y espectáculos internacionales destacan en esta temporada. "Hay una butaca reservada para personas de todas las edades", ha aseverado Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, quien ha confiado en que de aquí a marzo se puedan recuperar los "ritmos normales", con "365 días del año de cultura en Bilbao".

En Erresuma/Kingdom/Reino, compuesto con los textos de Shakespeare en los que se describe un amplio periodo de guerras civiles en Inglaterra que abarcan los dramas históricos de Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI y Ricardo III, Calixto Bieito vuelve a contar con Josep María Pou. Esta colaboración en torno a la obra del Shakespeare entre el director artístico y el actor catalán ya se materializó en 2004 con el Rey Lear y en 2012 con Forest. En esta ocasión, el texto tendrá una versión en euskera a cargo de Bernardo Atxaga. Y el elenco se completará con artistas locales como Joseba Apaolaza, Eneko Sagardoy, Miren Gaztañaga, Ylenia Baglietto o Lander Otaola. "En esta ciudad hay mucho talento y tiene que estar en el Arriaga, que es una casa abierta", ha asegurado Bieito, quien ha confirmado una gira posterior con la obra.

PRODUCCIONES PROPIAS



"Lo que da personalidad al teatro son las producciones propias", ha considerado el director artístico que dirigirá, además, Oratorio de Navidad con música de Johann Sebastian Bach, el 22 de diciembre. Diego Martín-Etxebarria llevará la batuta con la Bilboko Orkestra Sinfonikoa y voces de la Coral de Bilbao. También con el sello del Arriaga, el 19 de marzo, Bieito ofrecerá Luis Mariano. Sin fronteras. Canciones e imágenes para el reencuentro, centrado en la figura del tenor gipuzcoano. "No va a ser un espectáculo nostágico sino un recorrido vital", ha matizado. Además, el teatro bilbaino producirá Luces de Bohemia, de Valle-Inclán, dirigida por Ramón Barea; La Tarara, de la compañía Hika Teatroa; o La cazadora de mitos, de Naiel y Martín Ibarrola.

En cuanto a los estrenos en euskera, a los anunciados para octubre, se suman Fake, begiari tranpa edo trampantojo, de David Cuiña, bajo la dirección de Gorka Mínguez. Asimismo, el primer trimestre de 2022, se estrenarán los nuevos trabajos de compañías como Tanttaka Semea pixka bat motelago dabil soilik o de Tartean Teatroa, que ofrecerá la premiere de Alderray. Tranperoa, pertsonaien ehiztaria los días 9 y 10 de marzo. Otras propuestas teatrales facturadas en Euskadi serán Ama, de la compañía Marie de Jongh, los días 5 y 6 de marzo; o Winona & Grace, de Khea Ziater, los días 22 y 23 de marzo.

En cuanto a las propuestas teatrales estatales, el 4 de noviembre recalará Yo soy el que soy, un espectáculo basado en la biografía de Aaron Lee. Los días 5 y 6 de noviembre se podrá ver 23F, Anatomía de un instante, de Javier Cercas y Àlex Rigola. Del 3 al 5 de diciembre, Helena Pimenta acercará Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Destaca también Silencio, una obra de Juan Mayorga ideada a raíz del discurso que ofreció cuando ingresó como miembro de la Real Academia de la Lengua Española, y que será interpretado por Blanca Portillo el 3 de marzo. Los días 26 y 27 de ese mismo mes, Maru Valvidieso y Pedro Casablanc interpretarán Decadencia, con un texto de Steven Berkoff, que será dirigido por Mario Gas.

MUCHO MÁS QUE TEATRO



En lo que se refiere a la programación musical, Calixto Bieito ha subrayado Winterreise, "una pieza formidable" de Schubert, interpretada por la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato que recalará el 1 de noviembre. Asimismo, el 16 de diciembre el contratenor Philippe Jaroussky volverá al Arriaga junto al guitarrista Thibaut García, con el que ya cosechó un gran éxito en 2019. Con la presentación de "son palabras mayores", Calixto Bieito ha recomendado especialmente Stabat Mater, que se interpretará con cuatro voces solistas, el Orfeón Donostiarra y la Orquesta Sinfónica de Musikene, bajo la dirección de José Antonio Sainz Alfaro el 21 de noviembre. Para el público familiar, por otra parte, se ha ideado Hurkus & Laika: bi istorio, un espectáculo a caballo entre el concierto y el cuentacuentos, que se ofrecerá el 29 de diciembre bajo la dirección de David Azurza.

Desde la primera semana de noviembre, la danza adquirirá su protagonismo. El día 3, la compañía Krego-Martín Danza brindará su espectáculo Charadas. Apenas unos días después, la figura vasca más internacional, Lucía Lacarra, volverá al Arriaga acompañada por Mathew Golding para ofrecer In the still of the night. El día 13 será el turno de Ballets Olaeta, que danzará Suare junto a otra obra clásica de su repertorio, Ama Lurra. Además, el 2 de marzo la coreógrafa vasca Eva Guerrero, nominada a los MAX que se celebrarán el 4 de octubre en el Arriaga, ofrecerá la propuesta artística LOF Ladies on Fight.