Así suena el nuevo libro-disco de El Drogas

El próximo 1 de octubre verá la luz el nuevo proyecto literario y musical de Enrique Villarreal El Drogas, un trabajo conceptual que amplía su universo creativo y con el que se legitima, además de en su faceta musical, como una voz reconocible en la poesía contemporánea. De un lado llega 189 escritos con una mano enferma, un cuidado y voluminoso libro-disco que incluye El largo sueño de una polilla, un nuevo disco en versión CD. A modo de adelanto, ya se puede escuchar uno de los temas de este nuevo proyecto, Dejándose la piel (nos incendian esta tierra), disponible en todas las plataformas digitales. El libro-disco completo en cualquiera de sus versiones (también en vinilo de color) ya se puede reservar en la web de DEsacorde Ediciones o en la web de merchandising oficial de El Drogas.

El largo sueño de una polilla supone otro paso adelante en su carrera, la de un artista en la búsqueda constante de nuevas fórmulas para transmitir y emocionar, que nunca deja de mirar hacia adelante. Incluye ocho canciones en un formato más desnudo del habitual, si bien ricas en matices y vestidas con todo lujo de detalles para mayor deleite del oyente. De este concepto artesanal nace además la idea de Enrique de presentar el disco en formato acústico, defendida en los escenarios por siete músicos bajo la denominación El Drogas Akustik Fraktion, enfocada a teatros y auditorios y sobre la que pronto se anunciarán las primeras fechas.

Por su parte, los 189 escritos con una mano enferma, nacidos al calor de una pequeña colección de poemas previos al tiempo de pandemia que el autor amplió considerablemente e incluso reescribió durante los meses del confinamiento, no son sino otra vuelta de tuerca en su carrera literaria. Una declaración de intenciones con la que Villarreal saca pecho y revela el potente universo propio de sus textos, su particular mirada y, ahora sí, una voz poética más que reconocible. La de un poeta de voz rasgada que gusta de estrujar las palabras hasta el límite, que no esconde sus obsesiones y que incluso juega con algunas de las fuentes de las que bebe (engastes) para adornar su universo.

El camino, la muerte, la camisa, la tierra, la sangre, el tiempo o la parada, son algunas de las figuras literarias que pueblan las más de trescientas páginas de este volumen, al que acompañan fotografías del propio autor, con diseño y maquetación de Koldo Villarreal.

Ya se han hecho públicas dos de las primeras fechas de la gira de El Drogas Akustik Fraktion en el Teatro Gayarre los días 6 y 7 de octubre. El resto de fechas se anunciarán próximamente.