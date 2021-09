Javier Bardem, Penélope Cruz, Charlotte Gainsbourg o Stanley Tucci, estrellas del Zinemaldia

La prudencia y las medidas sanitarias establecidas harán que el Zinemaldia de este año se parezca bastante al Festival del año pasado en cuanto a las medidas de seguridad. No habrá ni fiestas ni actos sociales, y tampoco se celebrarán alfombras rojas con público. Pero hay cosas que han cambiado a mejor. Por un lado, habrá más películas en esta edición, algo intermedio entre la edición del 2019 y 2020, recuperando así "cierta normalidad" en la programación; y por otro lado, intentarán que las actividades de industria sean también presenciales este año.

La presentación oficial de la 69 edición del Zinemaldia se ha celebrado hoy en Tabakalera de la mano de José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, y Ruth Pérez de Anucita, responsable de comunicación del Festival, y han aprovechado esta ocasión para dar a conocer el listado de presencias que habrá este año.

Una larga lista de intérpretes, cineastas, productores y guionistas han confirmado su presencia en Donostia para presentar sus películas en esta edición. Además de los Premios Donostia Marion Cotillard y Johnny Depp, asistirán al Zinemaldia los intérpretes Javier Bardem (El buen patrón, Sección Oficial), Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye, Sección Oficial), Penélope Cruz (Competencia Oficial, Perlak), Emmanuele Devos (Vous ne désirez que moi, Sección Oficial), Dolores Fonzi y María Valverde (Distancia de rescate, Sección Oficial), Charlotte Gainsbourg (Jane by Charlotte, Perlak), Louis Garrel (La Croisade, Perlak), Vincent Lindon (Enquête sur un Scandale d'Etat -Sección Oficial- y Titane ?Perlak-), Noémie Merlant (Mi iubita, mon amour, Zabaltegi-Tabakalera) y Clarke Peters y Stanley Tucci (La Fortuna, Sección Oficial), entre otros.

Además, algunos de los directores más relevantes de la cinematografía contemporánea viajarán a la ciudad para presentar sus películas, como los cineastas de la Sección Oficial Laurent Cantet (Arthur Rambo), Lucile Hadzihalilovic (Earwig) o Claire Simon (Vous ne désirez que moi / I Want to Talk about Duras).

De las películas seleccionadas en Perlak, se desplazarán a Donostia la ganadora de la Palma de Oro, Julia Ducournau (Titane), a la que además de Vincent Lindon acompañará la actriz protagonista, Agathe Rousselle; el director de Carol, Todd Haynes, que presentará The Velvet Underground; el director de The Florida Project, Sean Baker hará lo propio con Red Rocket, acompañado del actor Simon Rex; Charlotte Gainsbourg para introducir el homenaje cinematográfico a su madre (Jane par Charlotte / Jane by Charlotte); la actriz Virginie Efira en representación de la película Benedetta; Louis Garrel y Joseph Engel por La Croisade / The Crusade (Un pequeño plan - Como salvar el planeta); el director Xavier Giannoli y el actor Benjamin Voisin para presentar Les illusions perdues / Lost Illusions (Las ilusiones perdidas); el realizador de Les Intranquilles / The Restless (Un amor intranquilo), Joachim Lafosse (Concha de Plata en 2015) viajará acompañado de la pareja protagonista, Damien Bonnard y Leïla Bekthi; y Céline Sciamma, además de presentar Petite Maman, ofrecerá una clase magistral en Nest.

Pese a los problemas de movilidad derivados de la pandemia, habrá también representación asiática como el director japonés Ryusuke Hamaguchi, que participa en Perlak por partida doble: Guzen to Sozo / Wheel of Fortune and Fantasy (La ruleta de la fortuna y la fantasía) y Drive My Car.