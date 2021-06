Bilbao Musika Eskola pone fin al curso con espectáculos al aire libre

Bilbao Musika Eskola ha organizado unas jornadas de espectáculos al aire libre que comenzarán este martes 15 de junio y se celebrarán en el Arenal y en el Museo Vasco. El objetivo es compensar la falta de actuaciones a lo largo del curso debido a la pandemia.

Los espectáculos, finalizarán el día 21 de junio: Día Europeo de la Música, cuyo objetivo es que los y las artistas salgan a la calle para compartir su música. La celebración del Día Europeo de la Música comenzó en Francia en 1982 bajo en nombre de 'Fiesta de la Música' y en 1985 fue establecido y celebrado a nivel europeo.

EL PROGRAMA



El programa de la semana musical de Bilbao Musika Eskola está disponible en su página web. Para hoy martes 15 de junio se han organizado las actuaciones del alumnado de Bilbao Musika Eskola con piano, saxofón, trikitixa y flauta a las 17.00 horas en el escenario del Arenal, donde se celebra el mercado de las flores. Después a las 18.00 horas, en el Kiosco del Arenal actuarán la Haurren Korua, Gazteen Korua, Orkestra Txikia, Banda Txikia, Banda Gaztea, Nagusien Banda, Fanfarrea, Alboko Taldea, Txistu Taldea, Gaita, Hamaika Buru Txistu Taldea y Trikitrixa.

El jueves 17 las actuaciones cambiarán de escenario, tendrán lugar en el Museo Vasco donde a las 17.30 horas distintos grupos estudiantiles de Bilbao Musika Eskola tocarán la guitarra, el clarinete, el acordeón o el piano para mostrar los "conocimientos adquiridos durante el curso", tal y como ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa. Paralelamente, en el Kiosco del Arenal a las 18.00 horas sonarán canciones conocidas como "Every Little Thing She Does is magic" de The Police, "Walk of Life" de Dire Straits, o "Ta zer ez da berdin" de Hertzainak, entre otros. Esa tarde también actuarán el grupo del taller de improvisación y la Big Banda.

Finalmente, esta serie de espectáculos finalizará el 21 de junio en el ya mencionado Día Europeo de la Música. Lo hará con las interpretaciones de los alumnos de guitarra, piano, canto, acordeón y viola. También contarán con la intervención de Coro Ahotsak y Barroc Taldea. Para poner fin a la semana de actividades, el alumnado de Canto Moderno, Orquestra, Big Sax y Big Band interpretará una veintena de temas a partir de las 18:30 horas en el Kiosco del Arenal.

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD



Dada la situación desde Bilbao Musika Eskola informan de que se cumplirán "estrictamente todos los requisitos y medidas de seguridad". La dirección ha asegurado que se ha contratado a una empresa que delimitará el perímetro en los recintos al aire libre y se colocarán las sillas con la distancia de seguridad. Además, se pondrá gel hidroalcohólico"como si fuese un teatro", asegura la dirección de Bilbao Musika Eskola.

LOS AFOROS



En el tinglado del Arenal se permitirá el acceso de hasta 30 personas por su pequeño tamaño, pero e el Kiosco se permitirán hasta 120 personas. Por su parte, el Museo Vasco podrá acoger hasta 60 espectadores.