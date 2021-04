Iban Zaldua reúne sus reflexiones en torno a la literatura en 'Panfletario'

Aunque va más allá, el germen de su nueva creación se encuentra en (Euskal) Literaturaren alde (eta kontra). Eso sí, Iban Zaldua se sirve de otras de sus reflexiones para armar, en castellano, la última propuesta que quiere compartir con los lectores. Es "un libro misceláneo, formado por textos de diferente procedencia, cuyo único hilo conductor es lo metaliterario: son las reflexiones, más o menos panfletarias, más o menos ficcionales, que he ido haciendo acerca de lo que leo y, a veces, de lo que escribo". Así presenta Panfletario Manifiestos, decálogos y otros artefactos a favor (y en contra) de la literatura (Pepitas de Calabaza).

Desde la semana pasada, esta última obra del escritor se encuentra en las librerías. "En esta recopilación he reunido, adaptándolos o no, los textos que pueden resultar de más interés para el lector no euskaldún: a fin de cuentas, toda literatura, por muy local que pueda parecer, es en el fondo universal. Y viceversa". Así, como explican desde la editorial, "nos enseña a redactar un prólogo, organizar un acto cultural, buscar novedosas estrategias comunicativas para obras célebres o rellenar la solapa de un libro. Los títulos de algunos de los artefactos que pueblan estas páginas dan cuenta de sus intenciones: Manifiesto contra la autoficción, Diez argumentos contra la literatura de viajes, Contra la crítica (y también un poco a favor de ella),Tridecálogo del escritor amargado o Siete motivos para escribir sobre la Cosa (entendiéndose por la Cosa el conflicto vasco)". Se conforma así "un libro escrito con honestidad, claridad y humor para pensar un poco en cómo van las cosas en la afamada República de Las Letras".

Con una "fina ironía" que es marca de la casa, el autor recupera ideas y escritos presentados antes, por ejemplo, en revistas, en otros libros o en su blog Oharrak & Hondarrak.