Libros cortos para disfrutar en Semana Santa

Horas vacías por delante y una agenda más despejada que de costumbre. Un sillón cómodo, un café humeante entre las manos y la posibilidad de viajar a tierras y épocas lejanas sin moverte del sitio. Déjate acompañar por alguno de los libros de nuestra selección. Esta vez, nos centraremos en obras breves, con mensaje potente y una historia que enganche:

'El viejo y el mar', de Ernest Hemingway

Esta novela corta hizo que el escritor y periodista estadoundiense ganase el Premio Pulitzer en 1953. Además, se trata de una de las obras de ficción más aclamadas del siglo XX. Sumérgete de lleno en el homenaje particular de Hemingway a un pescador cubano que se enfrenta a un enorme pez tras 84 días marchándose a casa con las manos vacías. El enfrentamiento con este animal dura tres días, periodo en el que el hombre evoca su vida pasada.





'El guardián del tiempo', de Mitch Albom

Otra propuesta del autor de 'Martes con mi viejo profesor'. En ella, una adolescente de diecisiete años con escasas amistades y una relación turbulenta con su madre, circunstancias a las que se añade el primer desengaño amoroso. En la otra cara de la moneda, Víctor es un empresario al que no le faltan la abundancia económica ni el éxito, pero al que le ha tocado hacer frente a una enfermedad terminal que avanza sin piedad. A raíz de ello, al primer medidor de tiempo de la humanidad (bautizado como Padre Tiempo) se le presenta una misión que le concederá la oportunidad de redimirse.

'El Alquimista', de Paulo Coelho

Considerado un clásico de nuestros tiempos, esta obra se encuentra entre las más vendidas, con más de 65 millones de copias distribuidas por todo el mundo. Si todavía no te has decidido a leerla, tal vez esta sea una buena ocasión. Una reflexión sobre la realización de nuestros sueños, los hilos invisibles del destino, el mundo interior y el poder del Universo.

'Seda', de Alessandro Baricco

La edición italiana fue un éxito rotundo en su país y posteriormente, se tradujo a varios idiomas. Ritmo lento y composiciones sutiles sobre el amor como fuerza esencial. Y un escenario, Japón. Esto es un extracto de la presentación del libro: "Ésta no es una novela. Ni siquiera es un cuento. Ésta es una historia. Empieza con hombre que atraviesa el mundo, y acaba con un lago que permanece inmóvil, en una jornada de viento. El hombre se llama Hervé Joncour. El lago, no se sabe. Se podría decir que es una historia de amor. Pero si solamente fuera eso, no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos, y dolores, que se sabe muy bien lo que son, pero que no tienen un nombre exacto que los designe".





'El cuaderno rojo', de Paul Auster

Auster se mantiene fiel a su estilo , regido por las casualidades y el azar como motor impulsor de nuestra vida. Una representación de la impredecible naturaleza humana en la que se encadenan sucesos y coincidencias, algunos de ellos derivados de su propia experiencia personal. En esta propuesta, se mueve entre la lógica de lo salvaje y el desconcierto del orden.