Anne Etchegoyen acerca 'Emazte' a Bizkaia con dos citas

Tras agotar entradas la semana pasada en la Kulturt Etxea de Lugaritz, en Donostia, la cantante euskalduna Anne Etchegoyen ofrece dos actuaciones en Bizkaia. Tras presentarse ayer en la FNAC de Bilbao, actuará el sábado 13 en el Social Antzokia de Basauri, a las 19.00 horas. Etchegoyen presentará su último trabajo, el feminista Emazte (Decca/Universal). "Nuestra generación debe luchar por la paridad", asegura.

Tras el concierto gratuito del miércoles, con aforo limitado, inscripción previa y posterior firma de discos, Etchegoyen repetirá el sábado 13, en el Social Antzokia de Basauri, con entradas a 15 euros. Etchegoyen, considerada en la actualidad como referencia del canto vasco femenino, hace un elegante homenaje a las mujeres en su último disco, Emazte.

Anne incluye diez canciones en sintonía con la realidad de nuestro tiempo y aprovechándose de un universo musical folklórico, basado en guitarras acústicas, a veces eléctricas, que mezclan sonidos actuales y tradicionales (percusión vasca tradicional, txalaparta), enriquecidos por las cálidas voces del Coro de Voces Vascas.

lucha femenina



La vocalista, mujer, madre, persona libre, euskaldun y abierta a los sonidos del mundo, aseguró a DEIA que Emazte es una celebración a la mujer. "Tratamos de cosas magníficas como la maternidad y el amor, pero también de la violencia sexista y sexual", explica. "La idea nació con mi maternidad, ya que soy madre desde hace tres años , y con el caso de La Manada. No podía quedarme sin hacer nada, tenía este sentimiento de injusticia y de enfado", aclara.

La canción No es no, co-escrita con su guitarrista, productor y percusionista, Jérôme Levatois, dio paso al resto del repertorio, por vez primera mayoritariamente cantado en euskera y con versiones de clásicos vascos como Boga boga o Maite. La sugerente y dulce voz de Etchegoyen contrasta con algunos mensajes "claros y dinámicos" que, asegura, "ayudan a la recepción y comprensión", como los incluidos en canciones como No pasarán. " ¡Necesitamos despertarnos y exprimirnos por las mujeres que ya no están! ", apostilla.

"El feminismo será necesario hasta que tengamos una igualdad real. Así que mientras no la tengamos, seré feminista", prosigue. "En un mundo ideal y normal, no debería serlo. Me siento bien como mujer y tengo la suerte de estar enfrentándome al machismo como cantante en un mundo de voces masculinas, sobre todo en Iparralde".