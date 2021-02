¿Tiene en casa alguna grabación inédita de Itoiz?

MÁS de 30 años después de su disolución, buscan resucitar la "esencia" de Itoiz mediante un documental que analice, sí, su meteórica trayectoria pero, sobre todo, incida en sus rompedores inicios, allá por mediados de los 70, tras la unión de cinco jóvenes de Mutriku y Ondarroa. Doxa Producciones se encarga del desarrollo de Itoiz udako sesioak, dirigido por Larraitz Zuazo, y se encuentra buscando material inédito de la banda, esas grabaciones caseras, inéditas, que quizá el lector tenga en casa, olvidadas en una caja.

Después del dúo Akelarre, y del grupo Indar Trabes, en 1978 la banda liderada por Juan Carlos Pérez, y que nació dos años antes, publicó su primer disco que llevaría el nombre de la nueva formación, Itoiz. Así dieron el pistoletazo de salida a una carrera que acabaría en lo más alto una década después en el emblemático concierto del polideportivo de Fadura, en Getxo, en el que se grabó el doble álbum de despedida. La producción del documental, por su parte, comenzó hace cuatro años. Así lo explica una de las productoras y guionistas, Zuri Goikoetxea. En este tiempo se han encargado de recopilar material, de elaborar varias versiones del guion y de levantar el presupuesto.

La propuesta de filmar un documental sobre la banda que marcó un hito en la música vasca llegó con Zuazo que se dirigió a Goikoetxea y a Ainhoa Andraka, con las que ya colaboró en 163 días. La huelga de bandas para proponerles este nuevo proyecto. Las tres se encargan del libreto de la historia sobre los creadores de Lau teilatu. Aunque, en un inicio, la mayor aficionada era la directora, Goikoetxea en este tiempo, como hará el público, ha descubierto planos desconocidos sobre el grupo. "A raíz de llevar tres o cuatro años profundizando en el grupo, he aprendido muchísimo. Conocía los últimos años, como la mayoría, ese giro hacia el pop, la llegada de las súper ventas y los conciertos multitudinarios. No conocía los primeros años del rock sinfónico, del rock progresivo y aquello que hacían en un inicio en un municipio tan pequeño como Mutriku", afirma, para después añadir que solo hace falta escuchar los primeros álbumes para darse cuenta de que "eran una maravilla".

No obstante, para sacar adelante el documental se han encontrado con un handicap: "La falta de archivo". Es por ello que desde Doxa han hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para que se pongan en contacto, en el caso de contar con algún tipo de material, sobre todo, de los primeros años, entre el año 1974 hasta 1983. "Para ellos, la esencia del grupo se encuentra en los primeros años; estamos teniendo bastantes complicaciones para encontrar material", explica Goikoetxea. A este hecho, hay que añadir un factor determinante, ETB no nace hasta 1982, por lo tanto, esa es otra fuente a la que no pueden recurrir.

Aún así, en el proceso de investigación sí que han encontrado, reconoce Goikoetxea, una serie de fotografías y "joyas" que han surgido de "lugares inesperados" y de las que aún no pueden decir nada.

"Nos interesan cosas que no se hayan visto anteriormente". Es por ello que han hecho este llamamiento a la ciudadanía. En este caso, no les importa tanto la calidad de los materiales –caseros o amateur–, si no que sean "archivos interesantes que no se hayan visto nunca". Aunque han pasado pocos días desde que lanzaron la solicitud de colaboración, la respuesta está siendo buena: "Se nota que la gente adoraba el grupo y que en Euskal Herria es una banda muy importante".

partes ficcionadas

Itoiz udako sesioak aún está en desarrollo; por lo tanto, puede ser que algunas de las cuestiones que tienen en mente, se materialicen de forma diferente.

Por el momento, han prácticamente terminado con las preentrevistas a los miembros del grupo y de gente cercana, y se encuentran elaborando la última versión del guion para filmar las entrevistas pertinentes.

El audiovisual sobre la banda explorará su historia a través de tres capas. Por un lado, los documentos de archivo "puro y duro". Por otro, una línea documental en el presente. Y, por último, también rodarán partes ficcionadas que incidirán en la esencia de aquellos primeros años.

En este sentido, durante este 2021 desean grabar toda la parte documental –si la pandemia lo permite– y a principios del que viene centrarse en las ficciones –durante este tiempo no cejarán en el empeño de seguir encontrando esas "joyas"–. El montaje comenzaría a mediados de 2022 y, si todo va bien, Itoiz udako sesioak llegará a las salas a finales de ese año.

ficha del documental

Dirección: Larraitz Zuazo.

Guion del documental: Larraitz Zuazo, Ainhoa Andraka y Zuri Goikoetxea.

Producción: Está producido por Ainhoa Andraka, Zuri Goikoetxea y Cristina Hergueta.

envío de material

Si dispone de cualquier material o información relacionada con el grupo Itoiz, puede escribir a la siguiente dirección de correo: archivo@doxaproducciones.com.