"Baltik' mira a Irlanda, sus pubs, sus gentes y tradiciones"

El músico alavés Iñaki Palacios edita un nuevo disco con su grupo, The Gael'S

eL txistulari Iñaki Palacios, secundado por su grupo The Gael's, acaba de publicar su tercer disco, Baltik (Baga Biga), en el que su repertorio, entre la tradición vasca y las nuevas corrientes más actuales del folk europeo, propone una mirada a "Irlanda, sus pubs, sus gentes y tradiciones", explica el músico alavés, que cuenta con las colaboraciones del grupo femenino AMAK y del flautista irlandés Alan Dogherty.

Palacios (Gasteiz, 1988) consiguió consolidar su estatus de músico folk actual tras su último espectáculo, Harria, un disco en torno a la mitología vasca de la piedra que contó con las colaboraciones de Iñaki Perurena y Mulixka Dantza Taldea. Antes, la canción La danza del vino le dio a conocer, en 2013, y se convirtió en tonada casi oficial de la fiesta de la vendimia de Rioja Alavesa. Después debutó oficialmente con Lurra, ardoa, dantza.

El álbum actual, Baltik, se grabó en los estudios Mecca de Oiartzun, con Mikel e Igor Ezeiza a los controles. El trabajo, desarrollado a lo largo del pasado mes de diciembre, ofrece nueve composiciones, mayormente instrumentales y compuestas por Palacios, a excepción de la tonada que lo abre, Step ahead, que firma el flautista y gaitero escocés Ali Levack, a quien la BBC ha galardonado con el premio al mejor músico joven tradicional del año 2020.

La canción que titula el disco, Baltik, "expresión usada en Irlanda cuando el tiempo meteorológico es deplorable, con frío aterrador, lluvia incesante y viento gélido", define con precisión la propuesta de Palacios. "Es una mirada a Irlanda, a sus pubs, sus gentes y tradiciones", explica el txistulari alavés. "Surgió de uno de tantos viajes a Irlanda. Un amigo empezó a silbar esa tonada diciendo que se parecía a uno de mis temas. No se parecía en nada, pero le dije que de ese silbido saldría una nueva canción", aclara Palacios.

colaboraciones

El álbum, que combina la alegría de la cantada This boots is for me con la "personal e íntima" Three jokers y el reel Shaddy Mcloy, dedicada "a un caballo de carreras", ofrece varias colaboraciones de entidad, empezando por el grupo emergente AMAK, que aparece a las voces en el tema titular. El grupo, que pronto editará su debut discográfico, está integrado por mujeres conocidas y ligadas al folk y el pop euskaldun como Alaitz Telletxea, Maixa Lizarribar, Amaia Oreja y Kris Solano.

Además, Goatz Dutto, del grupo Moonshine Wagon, es responsable de la letra del tema That boot is for me, y el flautista Alan Dogherty contribuye en la esperanzadora y rítmica We'll toats together again. A ellos habría que sumar a The Gael's, el grupo de Palacios, integrado por Javier Garay (guitarra acústica, eléctrica y banjo tenor), Eneko Espino (bajo acústico y eléctrico), Errando López de Luzuriaga (trikitixa), Iñaki Alarcia (batería y bodhrán) y Xabi Martínez Ochagabia (violín). "Es más fácil quedarse quieto que hacer cosas, pero es algo que no va conmigo", concluye Palacios.