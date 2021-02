"El amor y el humor son dos vacunas eficaces"

En estos tiempos que vivimos es clave ser positivo y llenar la vida de mucha dosis de "Amor y de humor". Con esa combinación los actores Lander Otaola e Ylenia Baglietto se suben al escenario del Palacio Euskalduna los días 12, 13 y 14 de febrero y los días 2, 3, 4 de abril para intentar que la gente disfrute y se divierta.

"Amor y humor" es el lema de la vida de Lander e Ylenia, pareja en la vida real y pareja ahora sobre el escenario. "Esta obra se ha gestado en esas horas de convivencia durante el confinamiento. Son momentos que luego los pasas al papel y después las llevas al escenario", cuentan.

La pandemia está haciendo mella en el estado anímico de las personas, por eso es tan importante buscar momentos de luz: "En estos tiempos necesitamos amor y humor. Tenemos que mimarnos mucho y por eso en esta obra queremos que la gente salga mejor que ha entrado porque es una obra profundamente divertida", explican los actores.

A ratos musical y a ratos stand up comedy, la obra "es un tributo a la gente que admiramos', dicen los actores. Y añaden: "Hay cosas que son reales, pero ¿qué de lo que decimos es cierto y qué es mentira? Ese es el juego que llevamos a escena. Vamos a ser nosotros en estado puro y cada espectador lo tendrá que descubrir", aseguran. Todo se desarrollará a través de canciones muy conocidas que dará vida Naiel Ibarrola al piano. "Queremos que la gente nos acompañe; que canten y bailen. Lo necesitamos", explican los actores.





HORA Y CUARTO DE EMOCIÓN

Lander Otaola e Ylenia Baglietto representan en el Palacio Euskalduna la obra Amor y Humor sin caretas, sin representar el papel de ningún personaje. El montaje es autobiográfico y de ficción y la realidad se mezcla constantemente con música y momentos de cabaret.

"Somos nosotros, Lander e Ylenia en estado puro", concretan. Ylenia Baglietto y Lander Otaola presentan un espectáculo que describen como mordaz, irónico, divertido y profundamente emocionante. "No nos preguntéis de qué trata la función porque nosotros mismos no lo sabemos, solo os pedimos que nos acompañéis en este viaje", lanzan ya que de la mano de la agencia CID/FCA se han embarcado en una nueva aventura. "No tenemos ni ayudas, ni subvenciones. Es una locura en los tiempos que corren, lo sabemos, pero ... "¡la vida es de los locos!Si no sale bien, solo nosotros somos los responsables", explica Lander.

Su objetivo principal es que la gente que se acerquen por el Euskalduna se sientan libres, canten, se rían. "Prometemos que va a ser una hora y cuarto de emoción, en la que se van a olvidar de sus problemas y van a salir valorando más la vida y siendo más felices. Queremos que esta obra sea una cura", concluyen los actores.