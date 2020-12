El 'virus' del reguetón también triunfó en 2020

El año 2020 ha sido extraño, repleto de miedos e incertidumbres. Un año diferente, sí, aunque no en lo musical, ya que en él se ha consolidado otro virus, el del reguetón, que se ha ido inoculando y afectando a millones de personas. Bad Bunny, cuya actuación prevista este año para el festival Bilbao BBK Live se espera pueda celebrarse en 2021, ha sido el artista más escuchado a lo largo de este año, según la lista de Spotify, en la que se codean con el puertorriqueño otros cantantes latinos como Anuel AA, J. Balvin y Daddy Yankee, junto a estrellas anglosajonas como Drake, Billie Eilish y The Weeknd.

El virus del reguetón no sabe de fronteras y la lista de la plataforma de streaming Spotify, denominada Lo más escuchado, es solo un reflejo, bastante real y ¿descorazonador?, del éxito de un estilo que ha penetrado con fuerza en las nuevas generaciones y que, con el paso del tiempo, se ha contaminado con otros ritmos e instrumentaciones y, en algunos casos, se ha alejado del halo machista y choni que acompañaba a los sonidos urbanos, incorporando letras de corte feminista y hasta en euskera, como en el caso de la debutante Kai Nakai.

En un año en el que la música resultó más necesaria que nunca, el artista con más escuchas este año ha sido el puertorriqueño Bad Bunny con más de 8.300 millones de streamings, la mitad debido a su último disco, YHLQMDLG, editado a finales del febrero y con colaboraciones de Sech, Anuel AA y Daddy Yankee, entre otros. Con él, Bad Bunny logró también hacer historia al convertirse en el primer cantante que colocaba un álbum cantado en castellano al frente de la lista de Billboard 200.









Tras el autor de éxitos como Vete o A tu merced, que ha editado posteriormente otro disco, El último tour del mundo (con el apoyo de Rosalía en el tema La noche de anoche), en el número dos de los artistas más escuchados se sitúa el actor y rapero canadiense Drake gracias a temas como Laugh now cry later o Toosie slide. Le sigue en el tercer puesto del pódium el colombiano J Balvin, gracias a su disco Colores, y el fallecido rapero Juice WRLD y The Weeknd.





Drake, actor y rapero canadiense, segundo en el 'ranking' de escuchas.

Mujeres



La clasificación de las cantantes más escuchadas en 2020 la encabeza la jovencísima Billie Eilish gracias a las canciones de su debut, When we all fall asleep, where do we go?, que le reportaron cuatro Grammy, más la editada recientemente, Therefore I am. Tras ella se sitúa Taylor Swift, merced a su reconversión en artista alternativa con el reseñable folklore, y cantantes pop de espectro mayoritario como Ariana Grande y las jóvenes pero ya estrellas consagradas Dua Lipa y Halsey.





Billie Eilish

En cuanto a las canciones, la más reproducida en 2020 es Blinding lights, de The Weeknd, que Abel Makkonen ha regrabado recientemente con la aportación vocal en castellano de Rosalía. El canadiense ha logrado casi 1.600 millones de reproducciones de su repertorio. En segundo y tercer lugar están Dance monkey, del ex músico callejero australiano Tones and I, que se volvió viral en 2019, y The box, de Roddy Ricch. La cuarta más reproducida ha sido Roses –Imanbek Remix de Imanbek y SAINt JHN, seguida de Don't start now, éxito de Dua Lipa.

Álbumes



Después del primer lugar de Bad Bunny para el álbum más reproducido, YHLQMDLG, aparece After hours, de The Weeknd, y Hollywood's bleeding, de Post Malone. Completa la lista Fine line, de Harry Styles, y Future nostalgia, de Dua Lipa. Responsables de Spotify también explican que este año se ha producido un renacimiento de las playlist relacionadas con la nostalgia y con temas de trabajo (consecuencia del teletrabajo), así como de podcasts sobre el bienestar y la escucha de la plataforma desde consolas de juegos.