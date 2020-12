Kepa Murua, didáctico, tierno, cercano

Gasteiz – Casi como una conversación abierta y sincera sobre los "oficios" de vivir y escribir, como un encuentro cercano con un lector o escritor imaginarios. Así visualiza Kepa Murua su nuevo libro, Cambiar con la escritura, que llega en el final de este 2020 tan extraño y complicado. "Es una aproximación a la escritura desde dentro" en la que, sobre todo, "hay intuiciones desarrolladas a través de la experiencia como escritor, editor y lector".

Abierta a "cualquier público", esta propuesta literaria mira, eso sí, con ojos de especial inquietud "hacia la gente que empieza o que, en un momento, está perdida" y, de manera fundamental, a quienes hoy son jóvenes. "Este es un discurso experimentado, pero también muy motivador. Es un libro didáctico, tierno, cercano. No diría simple, porque también tiene su complejidad en torno a algunas cuestiones, pero sí sencillo, porque lo puede entender cualquiera". Pero el autor avisa: "Que nadie venga a buscar aquí datos, ni fórmulas mágicas ni nada por el estilo". Frente a eso, hay un relato sobre "las razones por las que el escritor escribe, sobre cómo la escritura le cambia y cómo con la escritura interpreta una vida que está en continuo cambio".

Jóvenes protagonistas Eso sí, "la escritura está ahora totalmente infravalorada, especialmente la literaria". Frente a esto, Murua defiende que "los libros son una compañía esencial para entender la vida". Por eso, sitúa la esencia de este trabajo en la necesidad de decir: "Conócete a ti mismo, al mundo que te rodea y analízalo usando tus propias palabras". Con la mirada puesta en los más jóvenes, que pasan gran parte de su vida entre una crisis económica y otra sanitaria, el autor quiere pedirles que sean protagonistas de su propio mundo, "aunque al principio te equivoques, o te digan que no vales nada o que eres un idiota. A mí también me lo dijeron. Y aquí estoy. Si yo lo pude hacer, tú también. Pero márcate objetivos claros", sin perder de vista que también están las generaciones anteriores, "los maestros", porque "no tienes que ser prepotente", y que el camino no se hace solo, que hay que tener presentes a editores, críticos, periodistas...

Son consideraciones sobre aspectos que Murua ya ha tocado, de una manera u otra, en títulos anteriores. Conocimientos que también compartió en su faceta de editor, cuando no pocos autores tocaban su puerta pidiendo consejo. Propuestas para quienes empiezan, como aquellos a los que abrió un espacio específico en la revista Luke "para foguearse". Todo eso y más se desarrolla en un libro que consta de seis partes y que suma las ilustraciones de Catalina Garcés, según señala el escritor, que apunta que a él también le marcó asomarse a Cartas a un joven poeta, de Rainer María Rilke.