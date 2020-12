El David contra Goliat de las librerías

Varias librerías vascas se suman a la plataforma de venta 'on line' Todos tus libros para ofrecer una alternativa de consumo sostenible frente a los grandes distribuidores y gigantes tecnológicos

Escriba el título de una de las novelas que esté en su lista de deseos en un motor de búsqueda de Internet. Comprobará que las primeras opciones de compra que le ofrece se corresponden a grandes distribuidores o gigantes tecnológicos como Amazon. En ese contexto, es prácticamente imposible competir para las librerías pequeñas, que por sí mismas difícilmente alcanzan la capacidad para posicionarse en el mercado digital. Al menos hasta ahora. Desde hace un mes la plataforma Todos tus libros, que nació por iniciativa de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros como un catálogo, permite vender on line a las librerías asociadas. En Euskadi 40 librerías, 22 de ellas en Bizkaia, pertenecen a la plataforma. Algunas ya han habilitado la compra digital.

"No podemos hacerle frente a Amazon, pero sí ofrecer una alternativa con un modelo de consumo que entendemos que es más sostenible y respetable", asegura Javier Cámara, propietario de la librería bilbaina Cámara, que se ha sumergido en la aventura de la venta on line a través de la plataforma comercial de las librerías independientes del Estado. "El objetivo es fomentar las librerías de proximidad respecto al usuario", aclara el comerciante, quien considera que las librerías pequeñas no han sabido trasladar al mundo on line la fuerza que tienen en el mundo físico. "Hace diez años el 92% de las venta de libros on line lo concentraban Amazon, Casa del Libro, Fnac y El Corte Inglés. Ahora seguramente el margen sea superior", concreta antes de admitir que "sin duda" la plataforma facilitará que las librerías pequeñas tengan "más potencia".

Según los editores, en el Estado hay 400.000 títulos de libros vivos, término que utilizan para nombrar a los que están en circulación. "Es decir, si te pones en contacto con los editores españoles y les pides un ejemplar de cada título te enviarán 400.000 ejemplares", aclara Cámara. "En Todos tus libros tenemos 1,5 millones disponibles", asegura para dejar constancia del volumen que atesoran. En la propia web anuncian: 4.259.843 referencias de libros y 1.550.262 títulos con disponibilidad. "Hay varios sesgos", admite el librero vizcaino, "hay libros en inglés o francés, pero también libros que están agotados". A pesar de ello, consiguen abarcar muchísimo. "Es la suma de un montón de pequeños para hacer frente a las nuevas necesidades y poder competir, no en igualdad de condiciones, pero si en las condiciones del mercado", revela el propietario de la librería Cámara, una de las más antiguas de Bilbao, con casi un siglo de vida.

La plataforma Todos tus libros nació hace más de una década como servicio de consulta bibliográfica. De esa forma, el usuario podía informarse sobre en qué librería estaba disponible un título concreto. "Todas las librerías que formamos parte del sistema –cerca de 800, la mayoría del Estado pero también algunas de América Latina– aportamos datos de disponibilidad sobre nuestros libros", afirma Javier Cámara. La versión avanzada de la plataforma se inauguró el mes pasado y actualmente unas 200 librerías están activas en el e-commerce. "La idea es que en breves estemos todas, el volumen de libros que ofreceremos es inimaginable. Nadie está ofertando tantos libros", considera el comerciante, quien admite que había algunos compañeros del sector que eran reacios. "Estoy seguro de que muchos más se sumarán cuando vean sus posibilidades", considera.

¿Y cómo funciona la plataforma? El usuario teclea el nombre del título o del autor que busca. "Aparece un mapa con las librerías en las que está en stock con un punto naranja y en cuáles habría disponibilidad en dos o tres días con un punto negro", explica el librero, quien concreta que la geolocalización sugiere como punto de venta las librerías más cercanas a la ubicación del usuario. A partir de ahí hay dos opciones. El usuario puede comprarlo directamente a través de la página web en la librería que elija. Los gastos de envío son de 4,4 euros aunque a partir de 75 euros de compra ese gasto se asume por la librería. La otra opción es reservar el libro on line y acudir presencialmente al establecimiento a recogerlo.

Aceleración

Javier Cámara admite que la pandemia ha acelerado la transformación digital de la plataforma. "La venta on line es algo que planteábamos desde hacía años y en pocos meses se ha conseguido", asegura el librero, quien reconoce que dentro del mundo de la cultura pueden darse "con un canto en los dientes" ya que el libro no ha quedado "bloqueado" por la situación sanitaria. "Incluso puede haber gente que haya leído más en los últimos meses", apunta. Sin embargo, considera que el sector no partía de una situación favorable. "Cuando aumentan las restricciones el mercado disminuye y aunque pongamos en marcha espacios de venta digital no todo el mundo se suscribe a ellos", analiza el librero vizcaino. Por ello, espera que cuando las medidas sanitarias contra el coronavirus se aligeren recuperen el tránsito de clientes.

Con todo, los beneficios que aporta la plataforma ya se dejan notar. "Hay muchas editoriales que orientan la venta a la plataforma porque ellos son los primeros que a diario responden a miles de llamadas de lectores que les preguntan por un determinado libro", expone. Los editores, que consultan la disponibilidad en Todos tus libros, desvían la venta a las librerías. "Eso hace que nosotros vendamos más libros, pero más libros de su editorial, y aumentemos la exposición de esos títulos. Todo el canal se fortalece", expone Javier Cámara. Otra de las ventajas es la posibilidad de consultar las recomendaciones de los libreros o el ranking de los más vendidos copada actualmente por las novedades de Eva García Sáenz de Urturi, Carlos Ruiz Zafón, Juan Gómez-Jurado, Irene Vallejo o Javier Pérez Reverte.

La plataforma no pretende, en ningún caso, lidiar con los gigantes tecnológicos. "Son tan grandes que funcionan bajo otro paradigma. A ellos no podemos hacerles frente nosotros, sino el poder legislativo porque no respetan las mismas normas a las que estamos sujetos", asevera Javier Cámara, en referencia a la "ingeniería fiscal" que permite que empresas como Amazon tributen en paraísos fiscales. "Pueden ejercer la presión suficiente como para que el tipo de IVA de los libros suba o baje a su antojo", explica. En contraposición, el librero vizcaino expone que ellos se centran en otro modelo de consumo. "Los trabajos los generamos aquí, donde también pagamos nuestros impuestos, reducimos la movilidad en la distribución siendo más ecológicos y aportamos diversidad a las ciudades", asevera el comerciante. "Esta es nuestra alternativa y es el usuario el que decide por quién apostar", concluye.

"En Todos tus libros tenemos 1,5 millones de libros, el volumen es inimaginable. Nadie está ofertando tantos"