Algunas grandes frases de Mafalda

Sus ingeniosas frases invitan a la reflexión sobre numerosos aspectos de forma irónica. Con sus frases, Mafalda cuestiona y critica aspectos polémicos de la sociedad que hoy en día continúan teniendo el mismo sentido o incluso más.

- A medio mundo le gustan los perros; y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir guau

Crítica a la falta de conocimiento, la comunicación y el entendimiento mútuo.

- Como siempre; apenas uno pone los pies en la tierra se acaba la diversión

Mafalda señala que el realismo extremo nos lleva a preocuparnos en exceso y no nos deja soñar.

- El problema es que hay más gente interesada que gente interesante

Hoy en día la cultura imperante tiende al individualismo, existiendo una amplia franja de la población que centra su conducta y su estilo de vida únicamente en la búsqueda del beneficio personal.

- La vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil

Las dificultades y los obstáculos son algo con lo que tenemos que lidiar continuamente a lo largo de la vida, y que de hecho permiten que maduremos y aprendamos a valorar su belleza.

- ¿Que importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo

Reflexión que nos impulsa a dejar de valorar tanto la edad ya que no es lo importante. No existe una edad que tenga porqué ser mejor que otra. Tenemos para centrarnos en lo importante: vivir.

- ¡Paren el mundo, que me quiero bajar!

Esta frase, originaria de Groucho Marx, expresa una crítica al funcionamiento del mundo actual y la necesidad de un cambio.

- Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría

Reflexión que nos conduce a valorar la necesidad de que emoción y razón vayan de la mano.

- ¿Y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas?

Crítica a la progresiva deshumanización de la sociedad, centrada en lo económico y en competitivo y cada vez menos preocupada por sus semejantes.

- Los cheques de tus burlas no tienen fondos en banco de mi ánimo

Las burlas y el intento de otros de hacernos daño no tienen porque hacernos mella.

- Lo malo de los medios masivos de comunicación es que no nos dejan tiempo para comunicarnos con nosotros

El exceso de información disponible a través de los grandes medios hace que a menudo olvidemos la importancia de comunicarse con los demás o incluso con nosotros mismos.

- Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que ir por ahí desentonando con todo el mundo

Crítica a la excesiva rigidez, seriedad y tristeza que manifiesta la mayoría de la gente, no siendo tan frecuente encontrar expresiones de alegría en nuestro día a día.

- El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta

Aquellos menos flexibles y más intolerantes tienden a reflejar y perpetuar sus ideas continuamente, tratando de imponerlas a los demás.

- ¡Que levanten la mano los que estén hartos de ver el mundo manejado con los pies!

Aquí se expresa la inconformidad sobre cómo están las cosas y el tipo de manejo que se hace de la sociedad global.

- En esta familia no hay jefes, somos una cooperativa

Esta frase se critica el modelo patriarcal tradicional, en que se ve al hombre como el jefe de la familia.

- Los diarios inventan la mitad de lo que dicen. Y si a eso le sumamos que no dicen la mitad de lo que pasa resulta que los diarios no existen

Esta es una crítica a la manipulación y la falta de veracidad de muchos medios de comunicación.

- Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante

- Siempre es tarde cuando la dicha es mala

Mafalda expresa un punto de vista algo pesimista de la realidad, como podemos ver en esta frase que se opone al dicho popular.

- No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta

Debemos intentar no mitificar el pasado. A menudo se recuerda este con nostalgia, sin tener en cuenta que en aquel momento también se tenían diferentes dificultades.

- Quiero felicitar a los países que conduce la política mundial. Así que espero que alguna vez haya motivos

Mafalda expresa su descontento con cómo funciona el mundo y la política actual.

- Trabajar para ganarse la vida. ¿Pero por qué esa vida que uno se gana tiene que desperdiciarla en trabajar para ganarse la vida?

Mafalda se pregunta porqué centralizamos tanto la vida alrededor del mundo laboral e ignoramos o ponemos por debajo otros aspectos tanto o más importantes como disfrutar o las relaciones personales.

- ¡Sonríe! Es gratis y alivia el dolor de cabeza

Mafalda nos impulsa a intentar ser felices en vez de sobrepreocuparnos y pensarlo todo.