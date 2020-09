Bosteko inicia su camino de 2020 con inspiraciones japonesas

Bosteko 2020 viaja hasta Japón. Lo hace de manera metafórica, motivacional, inspiradora y, por supuesto, artística. La muestra itinerante, que ya está en Getxo y que luego sí viajará literalmente a Basauri, Amorebieta-Etxano, Leioa y Arrigorriaga, se basa este año en el concepto japonés del shakkei o paisaje prestado, una técnica que consiste en utilizar el paisaje que está en el exterior del jardín como si formara parte de este último, por lo que se eliminan barreras y se añade espacio. Pero, además, los tres artistas que protagonizan la exposición plasman en sus trabajos vistas del país nipón, de una manera u otra. Están reflejadas nítidamente en las fotografías de Javier Landeras, más sutilmente en las pinturas de Laura San Juan y de manera más poética en las esculturas de Mikel Lertxundi.

"Por vigésimo tercer año consecutivo, Bosteko acerca el arte contemporáneo a los municipios de Bizkaia con un objetivo claro: la difusión y el conocimiento de la obra de artistas plásticos vascos reconocidos. Esta muestra es una interesante plataforma para poner en relación las obras de arte de nuestros creadores y la ciudadanía, gracias también al apoyo de los ayuntamientos, como importantes agentes culturales públicos", señaló ayer la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, en la presentación del nuevo viaje de Bosteko por la geografía vizcaina. La primera parada es la Romo Kultur Etxea, donde permanecerá hasta el 28 de este mes. "Hoy más que nunca es necesario el acercamiento de la cultura a la ciudadanía y Getxo apoya esta proximidad, no solo con Bosteko, sino con iniciativas como Getxoarte, Getxophoto o la exposición del Bellas Artes que albergamos en julio y agosto", comentó la alcaldesa, Amaia Agirre

Después, Bosteko recalará en Arizko Dorretxea de Basauri, desde el próximo día 30 al 24 de octubre; en la sala de exposiciones de Zelaieta (Amorebieta-Etxano), entre el 26 de octubre y el 14 de noviembre; en Kultur Leioa, del 17 de noviembre al 6 de diciembre; y en la Sala de Exposiciones de Arrigorriaga, del 10 al 30 de diciembre. Ese será el recorrido de aires orientales de las obras de los tres artistas seleccionados en esta ocasión.

El proyecto de Javier Landeras (Bilbao, 1965) recoge distintas instantáneas de jardines japoneses. "He buscado la espiritualidad de unos lugares que primero fueron destinados para la meditación y luego fueron abiertos al público. Algunos tienen 500 años y han sido mantenidos por monjes budistas. También juego entre el pasado y el presente y las fotos tienen algo de documental, pero con el toque artístico que tanto me interesa", aseguró ayer el fotógrafo. Mientras tanto, las piezas de Mikel Lertxundi (Berriatua, 1951) son una mirada más distante a la cultura oriental, pero que igualmente consiguen aproximarse a ella mediante la condición formal y la disposición de los materiales mostrados, en base a la piedra, la madera y el hierro, lo que favorece un juego de simulación en torno a algunos de los materiales constructivos y complementarios que son empleados en los jardines japoneses. "Me he centrado en las coincidencias que tenemos los vascos con la cultura japonesa. He estado exponiendo allí e incluso me han preguntado si he vivido allí alguna vez. Nosotros también tenemos algo parecido a la filosofía zen, porque siempre hemos tenido un sentimiento cercano con la naturaleza", reflexionó el escultor. Por último, los cuadros de Laura San Juan (Donostia, 1963), que no pudo estar en la presentación de ayer por cuestiones médicas, también se basan en la naturaleza, que está trabajada sobre mínimas estructuras y reducidas pinceladas, lo que le permite infundir a sus pinturas la intencionalidad aséptica de la estética y el pensamiento zen.

Los datos

Autores y obras. Javier Landeras (Bilbao, 1965) expone fotografías de jardines japoneses. El escultor Mikel Lertxundi (Berriatua, 1951) exhibe piezas de piedra, madera y hierro, materiales constructivos habituales en Japón y Laura San Juan (Donostia, 1963) muestra pinturas de reducidas pinceladas que aluden al paisaje natural nipón. La muestra está comisariada por Iñigo Sarriugarte.

Fechas. La exposición podrá visitarse en la Romo Kultur Etxea de Getxo hasta el 28 de este mes; en Arizko Dorretxea de Basauri, desde el día 30 al 24 de octubre; en la sala de exposiciones de Zelaieta (Amorebieta-Etxano) entre el 26 de octubre y el 14 de noviembre; en Kultur Leioa, del 17 de noviembre al 6 de diciembre; y en la Sala de Exposiciones de Arrigorriaga, del 10 al 30 de diciembre.

La cifra

23

Esta es la vigésimo tercera edición de Bosteko, una iniciativa que pretende dar a conocer el arte de una forma accesible al público.