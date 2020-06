La National Gallery de Londres adquiere un cuadro de Sorolla

La National Gallery de Londres anunció este martes que ha adquirido "El borracho, Zarauz", el primer cuadro que albergará del pintor Joaquín Sorolla, y que se puede admirar desde este martes en la página web del museo.



La obra fue adquirida por 325.000 libras (361.000 euros) con el apoyo del legado que dejó al museo el arquitecto David Leslie Medd.





We have acquired our first painting by the Spanish artist Joaquín Sorolla.



'The Drunkard, Zarauz' is a large-scale sketch, rapidly executed in situ in a tavern of Zarauz in the Basque Country where Sorolla and his family spent the summer of 1910: https://t.co/O0JxVGWCAq pic.twitter.com/iuD0XT4Ayg