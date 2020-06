Los músicos despiden a Pau Donés: "Aquí te cantaremos siempre"

Al conocerse la noticia, las redes sociales se han convertido como es habitual en el lugar desde el que plasmar la despedida, algo que han hecho ya Estopa, Mikel Erentxun, Rayden, Pancho Varona, Sidecars, Ismael Serrano o Dani Fernánez.



"Adiós Pau. Tu lucha ha sido mi electricidad. Tu sonrisa es mi paisaje. Agur amigo", ha escrito Mikel Erentxun, acompañando sus palabras de una fotografía de ambos.





Eterno Pau Donés... ????

Que la tierra te sea leve.

Aquí te cantaremos siempre. pic.twitter.com/gqjivs4KwV — Rozalén (@RozalenMusic) June 9, 2020

Recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés.

Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música.



Descansa en paz, Pau. pic.twitter.com/3soWa5ugn7 — Loquillo (@LOQUILLOoficial) June 9, 2020

Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera.

Sé que vivir es entender que el cielo espera.

Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y

simplemente te abrazo, querido Pau!!!!! #jarabedepalo #flaca #setequiere #paudones #estesdondeestesestas pic.twitter.com/6kN9Nk2Kh7 — Rosana Arbelo (@RosanaOficial) June 9, 2020

Por su parte,a le ha definido como "un buen hombre cercano y sencillo", mientras que Estopa se han limitado a un concisco "descansa kerido compañero"."Así se va un genio,. Pau Dones descansa en paz", ha planteadoal tiempo que Sidecars manifestaban su tristeza y mandaban "mucho ánimo a sus seres queridos". En esta línea,ha expresado su tristeza y ha compartido un recuerdo sobre Pau."Recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés. Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música. Descansa en paz, Pau", ha escrito. Asimismo, Rozalén ha dicho: "Eterno Pau Donés... Que la tierra te sea leve.".también ha hablado al respecto: "Nos ha dejado Pau Dones, un referente para tantas generaciones que hemos llegado después. Sus canciones seguirán siempre con nosotros.. Hoy la música pierde otro maestro".Por su parte,ha compartido un recuerdo: "Era el verano del 97. Yo acaba de sacar mi primer disco y daba mis primeros conciertos recorriendo toda España. Su música sonaba en todas partes. Inevitablemente sus canciones me llevan a esos veranos en los".Por su parte,, ha recuperado una fotografía de ambos en un barco en el mar, tirando de sentido del humor: "Siempre dijimos que esta foto podría ser la portada de Shangay especial verano 2010 ... ??casi nos vuelcan varias veces los rusos con sus yates!! Me enseñaste muchas cosas bonitas y te debo muchos buenos momentos , música y risas.ha escrito un mensaje emotivo en el que plantea que "morir no es más que estar un tiempo fuera". "Sé que vivir es entender que el cielo espera.Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau!!!!!", ha concluido.