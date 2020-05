"El arte no se puede llevar a cabo si no sabes si llegas a fin de mes"

BILBAO – "En crudo, en pelotas". Así sonará Gatibu, en formato de dúo, hoy en el concierto de clausura del festival virtual BBK Sala Etxean, que se puede seguir por Internet y a través de la cadena TeleBilbao desde las 22.00 horas. El grupo se mostrará más desnudo que nunca, pero igual de reivindicativo, ya que defiende el arte para evitar que "la cultura euskaldun sea cada vez más raquítica, pobre y residual".

Tras más de dos meses largos "encerrados como ratas cada uno en su guarida" y sin verse más que a través de una pantalla, los miembros de Gatibu vuelven a verse "a partir del lunes", para retomar los ensayos. "Cada uno hemos intentado mantenernos en forma en casa, pero ha sido un bajón de la hostia, ya que teníamos mucha ilusión puesta en la gira Bixotzetik", lamenta su guitarrista, Haimar Arejita.

"Teníamos programados una serie de conciertos especiales para celebrar el 20 aniversario del grupo –prosigue el guitarrista–. Nunca nos planteamos durar tanto tiempo porque cuando empiezas no sabes cómo ni cuándo vas a terminar. Vernos celebrando dos décadas juntos es un orgullo, y más cantando en euskera", indica el gernikarra, que destaca "la ilusión" que tenía el grupo especialmente por el concierto de Bilbao.

Previsto inicialmente en el pabellón Bilbao Arena de Miribilla el pasado 28 de marzo, se ha trasladado al 31 de octubre en el mismo recinto. "Muchísima gente había comprado entradas, estábamos cerca de agotar. !Es una hazaña! Después del aplazamiento, la mayoría mantuvo su entrada en la cartera y se devolvieron pocas", explica Arejita orgulloso. "No sabemos si será posible el concierto en octubre, no está en nuestras manos. Pero ojalá que sí; y si no, en cuanto se pueda", se compromete.

Hoy, como aperitivo, Arejita y el cantante Alex Sardui representarán a Gatibu en el festival BBK Sala Etxean. "Nos apetecía hacer un bolo acústico y crudo. Al fin, los astros se han alineado y va a ser posible. Hemos hecho cosas así, pero no tan largas. Y sin público, nunca", explica el guitarrista, que se enorgullece de compartir festival con artistas como Gari, Eñaut Elorrieta, Belako o Izaro.

"Es un reto salir ahí como en pelotas. Es una prueba donde se ve el arte en carne cruda. Acostumbrados a tener mucho ruido, de repente tocar sin el feedback de la gente será extraño", confiesa Haimar. "Haremos el repertorio con las canciones que mejor se dejen desnudar", prosigue. En su opinión, el recital de BBK Sala Etxean provocará que "se pierdan matices y la energía y fuerza del rock, pero mostrará la canción sin artificios y con lo esencial".

Bixotzetik es el nombre de la gira de Gatibu, al igual que el de su última canción, con la que buscan "recoger la frescura que siempre hemos querido ofrecer en cada disco" y, a la vez, resumir sus dos décadas "intentando reflejar los colores de nuestra música". Son precisamente "ese color y esa vitalidad" la que, según Arejita, caracteriza a Gatibu, un grupo que "nunca ha buscado hacer música oscura o triste, aunque la escuchemos, porque nos salen canciones con mucho ritmo, bailables, cantables y con buenos riffs de guitarra", apostilla.

Reinventarse Ante "la resignación y la impotencia" actual, Gatibu busca "reinventarse" con actuaciones virtuales con la banda al completo y en las que el público aporte un dinero mínimo. "Buscar planes b siempre es bueno, sabremos reinventarnos. Eso sí, espero que los conciertos sin público sean anecdóticos y temporales", indica Haimar, para quien el confinamiento "ha acentuado y hecho más visible" la precariedad del sector cultural, especialmente el euskaldun.

"Es una absoluta vergüenza que estemos en esta situación de desprotección y precariedad", critica. "El arte no se puede llevar a cabo en condiciones si no sabes si vas a llegar a fin de mes. Toda la sociedad debe reflexionar sobre el consumo cultural que hacemos y qué queremos que perdure€ Y empieza por cada uno de nosotros, por demandar más espacios para la cultura en euskera en nuestro caso, y consumirlos", incide antes de pedir "seriedad y responsabilidad" a las instituciones, para evitar que la cultura euskaldun "sea cada vez más raquítica, pobre y residual".