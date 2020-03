BBK Music Legends ficha a North Mississippi Allstars

bilbao – El grupo estadounidense de blues y country-soul North Mississippi Allstars, liderado por los hijos del mítico productor Jim Dickinson, actuará en la quinta edición del Music Legends Festival, que se celebrará el 5 y 6 de junio en el Centro Ola de Sondika. Maika Makovski, Anari y los vizcainos Brand New Sinclairs completan el cartel del festival.

Este nuevo lote de confirmaciones se une a los artistas ya conocidos que actuarán en el festival, liderados por el antiguo cantante del grupo británico The Animals, Eric Burdon, y el exlíder de Supertramp, Roger Hodgson, cabezas de cartel del viernes 5 de junio y el sábado 6, respectivamente. También estaban confirmadas las actuaciones del grupo de country-pop The Yayhawks, la cantante de country-rock Lucinda Williams, la cantautora de blues Joanna Connor y el grupo vizcaino Mikel Renteria y The Walk on Project Band.

El lote de nuevos participantes está liderado por North Mississippi Allstars, una banda creada por los hermanos Luther y Cody Dickinson, hijos del famoso músico y productor Jim Dickinson, que trabajó con Bob Dylan, Jason & The Scorches, Flaming Groovies, The Rolling Stones, Primal Scream o The Replacements. Su hijo Luther ha sido guitarrista de John Hiatt, Willy Deville y de The Black Crowes, banda con la que llegó a grabar tres discos entre 2007 y 2010.

Junto a su hermano y el bajista Chris Chew, presentará su último disco, Up and rolling (New West), editado a finales de 2019. "Contiene los característicos ritmos de Nueva Orleans, delicadas incorporaciones góspel y temas de blues-funk, entre otros estilos, creando música moderna del Misisipi, inspirada en los antiguos pero mirando de manera clara al futuro", según la organización del festival.

El cartel del Music Legends Festival incluirá también la actuación de la cantante y guitarrista estatal Maika Makovski, de raíces macedonias y que alterna el rock con el pop-folk de cámara. Música, actriz, artista visual y compositora, Makovski ha colaborado con figuras reputadas como How Gelb, The Dubliners, Jon Parish o The Jayhawks. Aunque sus últimas apariciones públicas tienen que ver con el rock del trío femenino The Mani-las y la creación de la banda sonora de la película Quien a hierro mata, protagonizada por Luis Tosar, en el festival presentará su próximo disco.

Las últimas confirmaciones incluyen también a la euskaldun Anari, única mujer que cuenta con el galardón Adarra Saria, y el grupo barakaldarra Brand New Sinclairs, fundado hace ya más de una década y que en su último disco, This is Brand New Sinclairs and other chronicles, dejó de lado su lado más mod y ye-yé para abrazar el rock, el soul y el r&b.

escenario local Como novedad de esta quinta edición, el festival estrenará un nuevo escenario, el denominado Voodoo Child Bar, espacio de restauración abierto el año pasado para reponer fuerzas. En esta edición, por su escenario pasarán bandas de la escena vizcaina como Rosebud, Santiago Delgado y su grupo los Runaway Lovers, Gonzalo Portugal y Javi Stills & Co., que "tocarán entre concierto y concierto del escenario principal, de forma que no se solapen las actuaciones", según la organización.