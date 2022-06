El vídeo del túnel del que sale algo que nadie espera y que se ha hecho viral

Es uno de los vídeos que más se ha viralizado en las últimas horas. De hecho lleva casi 4 millones de reproducciones y 200.000 likes en apenas un día. Uno de esos vídeos sencillos y simpáticos que consiguen el favor de los internautas.



La tuitera Figen (@TheFigen) ha subido una grabación publicada por la cuenta Interesting Channel (@ChannelInteres) y que muestra lo que aparentemente son dos túneles de los que salen vías del tren. Aunque al haber titulado el tuit "¡No esperaba esto!" hace pensar que lo vaya a salir de los túneles no sean trenes.



Y efectivamente es así. Después de unos segundos lo que asoma por la boca de uno de los túneles es un gato, que bien agachado consigue salir de él, lo que demuestra que lo que parecía un escenario real no era más que una maqueta.

I did not expect this! ???? pic.twitter.com/MZZ4AR0mWL