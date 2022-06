Cómo arruinar una romántica petición de matrimonio en segundos

Hoy en día pedir matrimonio muchas veces ya no es un acto íntimo sino que se busca que sea a lo grande: en un concierto, en un estadio de fútbol o, como en este caso, en un parque de atracciones. El problema es que no salió como el novio quería y el desgraciado momento se ha hecho viral en las redes sociales.



Sucedió en Disneyland París, en una tarima con el emblemático castillo de la Bella Durmiente de fondo. Todo parecía perfecto, el novio se arrodilló para pedir matrimonio con el protocolario anillo a su pareja, que se emocionaba mientras los asistentes aplaudían. Pero en ese momento apareció de la nada un trabajador del parque temático y a toda velocidad pasó en medio de ambos arrebatándole el anillo a él, que todavía lo tenía en su mano.



Y no sólo eso, sino que invitó a la pareja a abandonar el lugar en el que estaban viviendo ese romántico momento, al tratarse de un sitio prohibido para el público en general. Mientras el novio descendía de la tarima, le contó al empleado, mientras le devolvía el anillo, que su novia había dicho que sí, pero al trabajador no pareció importarle. "Sí, está muy bien, pero aquí abajo será todavía mejor", le contestó el trabajador, que llevaba una diadema con las orejas de Mickey Mouse.





The happiest place on Earth€unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx — BROTHER (@BrotherHQ) June 3, 2022

Al parecercon la pareja porque el novio había pedido permiso para subir a ese escenario. "Lamentamos lo sucedido. Nos hemos disculpado con la pareja involucrada y nos hemos ofrecido a arreglarlo", afirmaron.