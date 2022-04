El parecido del que todo el mundo habla: Pepe Viyuela y Penélope Cruz

Los parecidos razonables siempre suelen ser muy controvertidos: hay quien defiende de que dos personas son iguales y quien dice que no se parecen en nada. Pero hay parecidos recurrentes, que surgen en las redes cada cierto tiempo, cuando uno de sus protagonistas se pone de actualidad por alguna razón.



Los Oscar (aunque esta vez no se llevó el premio) han vuelto a situar en el centro de los focos a Penélope Cruz, y con ella se ha vuelto a viralizar su parecido, razonable o no, con Pepe Viyuela. Y muchos internautas coinciden en que, sin pelo y sin maquillaje, la actriz se parece mucho al actor.





es q Penélope Viyuela es maravilloso pic.twitter.com/KV7UYLLKKm — marco de fotos (@marcojimenez_1) March 30, 2022

Yo sigo diciendo que el parecido de Penélope Cruz con Pepe Viyuela es acojonante. Le afeitas la cabeza a Penélope y le quitas el maquillaje y es totalmente Pepe Viyuela. pic.twitter.com/Sal3x0eifQ — Meconio Calostros (@YosoyEladio) March 29, 2022

Un montaje en el que Pepe Viyuela sustituye a Penélope Cruz junto a Javier Bardem.

Y por si no se había viralizado mucho la cosa, Juan del Val se hizo eco este domingo de ese parecido en el programa vespertino de La Sexta. "Hay veces que las redes traen cosas buenas, y una es esta: Penélope Cruz se parece muchísmo a Pepe Viyuela", aseguraba el escritor y guionista.La presentadora del programa,que también es la mujer de Del Val,"¡Me niego! Por favor, quita esa imagen", le pedía, haciendo referencia a un montaje en el que Penélope Cruz, en la imagen con Javier Bardem, se transformaba en Pepe Viyuela.