Miss Ucrania se une al Ejército y amenaza con "asesinar" a los invasores

El Ejército ucraniano está intentando hacer frente a la potente Armada rusa, pero necesita más medios y más personas. De hecho el presidente del país, Volodimir Zelenski, ha pedido a la población civil que colabore para resistir y para ello les entregará armas. E incluso no permiten salir del país a los varones de entre 18 y 60 años por si son llamados a filas.



Anastasia Lena, que fue Miss Ucrania en 2015, y que en sus publicaciones de Instagram (donde tiene 243.000 seguidores) ha mostrado siempre lo orgullosa que se siente de su país, ha querido implicarse y ha confirmado que se une al Ejército, como otras 35.000 mujeres ucranianas. Lo ha hecho subiendo una foto vestida de militar y portando un arma que se ha hecho viral en redes sociales.





Junto a la foto, un escueto mensaje: "22.02.2022", justo antes de que comenzara la invasión, y un hashtag, "Apoya a Ucrania", aunque en sus stories ha sido mucho más contundente.No es la primera vez que Lena aparece vestida de militar en Instagram, lo ha hecho unas cuantas veces, pero hasta ahora lo hacía comoque consiste en conseguir objetivos a través de estrategias y en la que se usan réplicas de armas reales.De hecho, ante la expectación por su decisión, ha querido este lunes recalcar en una nueva publicación que ella es una ucraniana más. "No soy militar, solo una mujer, solo una humana normal. Solo una persona, como todas las personas de mi país. He tenido una vida normal hasta el miércoles, como millones de personas. No hago ninguna propaganda excepto mostrar que nuestra mujer de Ucrania es fuerte, segura de sí misma y poderosa. Agradezco toda la atención y el apoyo a mi país, a todo el pueblo de Ucrania que luchamos todos los días contra la agresión rusa".Anastasia Lena, que nació y ha vivido siempre en Kiev,para que su país y sus compatriotas puedan sobrevivir. "Desde el 24 de febrero la Federación Rusa pisa nuestras tierras y empieza a matar a civiles, mujeres, niños. El pueblo ucraniano no tiene culpa.¡Hablo a todas las personas del mundo! ¡Alto a la guerra en Ucrania! ¡Ninguna persona debería morir! Podemos detener todo esto juntos. Comparte información sobre la situación. ¡Pídele a @la OTAN que cierre el cielo! Ayúdanos al pueblo ucraniano a detener la agresión rusa".Y acaba con arengas a su país y con optimismo. "¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes! ¡Barco ruso vete a la mierda!