El espectacular accidente de un helicóptero frente a una playa abarrotada en Miami Beach

Un helicóptero se estrelló este sábado a escasos metros de la playa en Miami Beach (Florida) y de decenas de bañistas que disfrutaban del agua del mar, según se puede ver en imágenes publicadas en las redes sociales.





This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



