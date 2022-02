Una corona de flores llega a Génova: 'Pablo Casado, siempre te recordaremos'

La guerra entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional del PP está provocando un lógico revuelo mediático pero también reacciones entre la gente. Un grupo de seguidores ha convocado dos manifestaciones en favor de la presidenta madrileña en la sede nacional del PP en la calle Génova. Una la tarde de este jueves y otra la mañana del domingo, citas que han ido circulando por las redes sociales.



Las convocatorias no han resultado multitudinarias, pero sí que un centenar de personas se han citado esta tarde con cánticos de "Ayuso sí, Casado no" y "Mejor me paso a Vox". Y en ese momento ha aparecido a las puertas de la sede, que se reformó con dinero negro y de la que el partido anunció que se iba a marchar, una corona de flores.



No es que hubiera ningún muerto ni que el repartidor se haya equivocado de dirección. En la corona ponía Pablo Casado, nunca te olvidaremos, recreando la muerte política del líder del PP. El autor del envío, que ha llegado a través de Glovo y ha costado 100 euros, ha sido el youtuber Wall Street Wolverine, como él mismo ha reconocido en Twitter. "Esta va de mi parte a Génova", ha escrito.





Este va de mi parte a Génova. pic.twitter.com/7zKPhBANjN — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 17, 2022

??Llega un grupo de mariachis ???? a Génova para tocar 'Canta y no llores'.https://t.co/EqNRLwPZK9 #GénoWAR13 pic.twitter.com/MXBAcUKoxr — EM - electomania.es (@electo_mania) February 17, 2022

También se ha visto una pancarta que decía: Casado y Teodoro dimisión. Los afiliados del PP no os queremos. DEP Carromero. #YoConAyuso. Para rematar la fiesta, ha aparecido