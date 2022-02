El hombre que lleva 14 meses y 78 PCR dando positivo en covid-19

A estas alturas pasar la covid ya no es un hecho extraordinario. Las sucesivas variantes del coronavirus han acabado contagiando a buena parte de la población. Y quien más quien menos conoce a alguna persona que ha tardado más de lo previsto en dejar de dar positivo en la PCR, más allá de los días teóricamente establecidos.

Pero un ciudadano turco se lleva la palma. Y se la lleva, en presente, porque sigue en su lucha contra el virus. Ya suma nada menos que 14 meses desde que en noviembre de 2020 dio positivo, y no hay manera de que el resultado cambie a negativo. Y eso que ya se ha realizado 78 PCR. Pobre nariz...

Se llama Muzaffer Kayasan, tiene 56 años y la verdad es que no está pasando por un buen momento. Diagnosticado de leucemia desde hace cuatro años, no pudo evitar contagiarse de covid, lo que le tuvo nueve meses entrando y saliendo continuamente del hospital debido a dificultades respiratorias, pérdida de visión y cansancio extremo.

Ya hace tiempo que no tiene síntomas de covid, pero sigue dando positivo en las PCR, probablemente porque su sistema inmunológico se encuentra muy debilitado a causa de la leucemia. Así que lleva catorce meses en una cuarentena permanente, aislado de su familia los primeros nueve meses en el hospital y los últimos cinco en casa. En todo este tiempo sólo ha podido ver a sus hijos y a sus nietos a través de un cristal.

"Mi esposa estuvo diez días conmigo, pero fue negativo. Le hicieron dos pruebas y dio negativo en el hospital. Mi hijo se quedó conmigo, también fue negativo. No puedo explicarlo", relata Kayasan al medio local A Haber. "Es algo muy difícil de explicar. Es tan inconveniente que no me puedo vacunar, no puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El covid-19 ha acabado con mi forma de vida", se lamenta.