Las redes rescatan un vídeo de Boris Johnson dándolo todo en la pista de baile

El 23 de marzo de 2020 Boris Johnson decretó el confinamiento domiciliario en todo el Reino Unido para frenar la incipiente pandemia de coronavirus. Aunque dos meses después comenzó la desescalada, las restricciones todavía eran muy duras y no se permitía a los británicos acudir a fiestas . No era el caso del Primer Ministro, que esta semana ha reconocido que acudió a una fiesta que se celebró en los jardines de Downing Street y en la que se congregaron unas 100 personas. Pese a pedir perdón en el Parlamento británico, ha asegurado que no pensaba que era un "evento de trabajo".



Además, 'The Daily Telegraph' ha publicado esta semana que se celebraron otras dos fiestas en la residencia de Johnson, aunque con menor asistencia de gente, en torno a 30 personas, y a las que no acudió el Primer Ministro. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido se ha visto obligado a pedir disculpas a nada más y nada menos que a la reina Isabel II, ya que una de las fiesta se celebró el 16 de abril de 2021, cuando el Reino Unido se encontraba de luto por la muerte del duque de Edimburgo.



Desde entonces, se ha hecho viral en las redes sociales un vídeo de 2013 en el que se ve a Boris Johnson bailando en una discoteca la famosa canción 'All Night Long', de Lionel Richie. Pero Johnson no era ni mucho menos desconocido para la sociedad británica, ya que era alcalde de Londres, cargo que ostentó entre 2008 y 2016.





You've seen Michael Gove dancing - here's Boris Johnson dancing at a City Hall christmas party with who I think is the then chair of the London Assembly, who is wielding a lightsaber pic.twitter.com/QVcujm2gDE — Henry Dyer (@Direthoughts) January 13, 2022

Su acompañante era Jennette Arnold, presidenta entonces de la Asamblea de Londres. Además, un detalle que ha llamado la atención de los internautas ha sido la, un regalo que, al parecer, hizo LucasFilm a Johnson.