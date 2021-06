Críticas a Lola Índigo tras ser elegida como la próxima Lola Bunny

La cantante Mimi Doblas, más conocida como Lola Índigo, ha desatado una nueva polémica en las redes tras ser seleccionada por Warner Bross España para poner voz al personaje de Lola Bunny en la película Space Jam: Nuevas leyendas. La cantante subió un video a sus redes sociales donde mostró su reacción al anuncio. "Ha sido un sueño hecho realidad, ojalá os haga tanta ilusión como a mí", escribió en su cuenta de Twitter.





estoy muy feliz de contaros que voy a ser la voz de Lola Bunny en Space Jam nuevas leyendas ???? hace ya varios meses desde que hice el casting y ha sido un sueño hecho realidad ???? ojalá os haga tanta ilusión como a mi, que ganas de que llegue el 23 de juliooooo pic.twitter.com/OexFNdol6M — lola indigo (@lolaindigomusic) June 28, 2021

.@lolaindigomusic prestará su voz a Lola Bunny. ¡Bienvenida al equipo de los Looney! #SpaceJam Nuevas Leyendas – 23 de julio solo en cines. pic.twitter.com/rGcYFbdBXQ — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) June 28, 2021

POLÉMICA EN LAS REDES

Que es súper injusto para los actores de doblaje que estudian y trabajan muy duro para tener un trabajo y van a un famoso que no tiene idea de lo que es doblar y se lo dan por la cara por su nombre — ?? (@ShyFanGirl96) June 28, 2021

Vamos a poner a esta chica que no es actriz de doblaje a doblar a Lola Bunny porque tiene una canción que se llama Lola Bunny qué puede salir mal https://t.co/JVsxtHkAKd — Rob (@CanelRob) June 28, 2021

El sector del doblaje llorando por cómo meten otra vez a alguien sin preparación en un papel protagonista y cobrando treinta veces lo que el resto. — Íñigo Montés ?????????????????? Imperialista (@InigomontesRP) June 28, 2021

Me gusta mucho la música de Lola, pero no me parece bien que se haga esto. https://t.co/TAwKMEjAan pic.twitter.com/hGVBw8wMqA — Bel (@belengarrido05) June 28, 2021

Quitar el trabajo a una pedazo profesional con muchos años de experiencia como es Vera Bosch que haría un trabajazo increíble para dárselo a una persona que en su vida ha hecho doblaje solo por el hecho de "ser famosa", pues nada, no es la primera ni última vez que pasarဠhttps://t.co/0KDsRSh0ao — Escardi (@escardi) June 28, 2021

Estoy FLIPANDO. Millones de gracias por el apoyo ?? Nadie merece hate, lo importante es que se valore lo que hacemos, y se nos trate como merecemos. Gracias de corazón — Vera Bosch (@Veraboschm) June 28, 2021

Los fans de la cantante no tardaron en darle la enhorabuena. "Felicidades", "Orgullosa de ti", "Te lo mereces", fueron algunos de los comentarios en su post de Instagram.Desde Warner Bross España hicieron el anuncio oficial con un comunicado en Twitter. "Bienvenida al equipo de los Looney", manifestaron en Twitter.No obstante, la apuesta de Warner no ha sido bien acogida por todos. Desde Twitter fueron muchos los usuarios que criticaron la decisión de utilizar a una cantante para realizar la función de un actor de doblaje. "Es super injusto para los actores de doblaje que estudian y trabajan muy duro". "el sector de doblaje llorando", han sido algunos de los comentarios en redes.Otros muchos salieron en defensa de Vera Bosch, actriz de doblaje que tenía todas las papeletas para ser la voz del personaje de Looney Tunes, y que según los usuarios: " ha perdido el trabajo por dárselo a una persona que no está formada en esto".La propia Vera Bosch mostró su decepción con la elección a través de un tweet y agradeció a los fans su apoyo, pero manifestando que: "Nadie merece hate. Lo importante es que se valore lo que hacemos".