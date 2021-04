Un director de instituto se gana el aplauso de las redes con esta carta a los padres

Por norma general, la época de exámenes en institutos y universidades suele ser un periodo marcado por largas sesiones de estudio, presión por hacerlo bien y nervios... muchos nervios.



Por ello, hay veces que no está de más relativizar la importancia de una prueba académica. Y es que, una simple calificación no sirve como medida estándar para evaluar las virtudes y habilidades de cada persona.



Es lo que ha querido recordar el director de un centro de Educación Secundaria Obligatoria, Amalio Gutiérrez Álvarez, en un comunicado dirigido a los padres de los alumnos.



Su mensaje, compartido en Twitter el pasado 11 de abril, ya acumula más de mil retuits y cinco mil 'me gusta'. Además, se ha inundado de comentarios positivos y elogios hacia la actitud del docente.





El director de mi colegio ha enviado este comunicado a todos los padres. Increíble. pic.twitter.com/EL7V9Ph3v2 — Juanpe ?? (@s_juanpe) April 11, 2021

"Entre los estudiantes que se presentarán a los exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay uno la literatura, hay un músico cuyas notas de física no le importan, hay...", escribió Gutiérrez Álvarez.La carta concluye con la siguiente frase: ", no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente".