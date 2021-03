Una mujer contacta por WhatsApp con una peluquería y la charla da un giro inesperado

Unos pantallazos publicados recientemente por la tuitera @laicrew han provocado las carcajadas de los usuarios en las redes sociales.



La interacción arranca con aparente normalidad. Una joven manda un mensaje vía WhatsApp a una peluquería con intención de reservar una cita para cortarse las puntas y hacerse flequillo.





Entonces, el receptor del mensaje le pregunta: "¿De dónde eres?", a lo que ella responde que de Girona.





"Vale, entonces puedo. Solo una cosa", continúa el hombre. Ahí es cuando se produce un giro inesperado: "No sé cómo me saldrá, y nunca he cortado el pelo a nadie". La joven, sorprendida, le da las gracias y se disculpa por las molestias. El no-peluquero, por su parte, se mantiene cordial en todo momento e incluso le hace una recomendación: "Nada, tranquila. Te puedo dar el teléfono de donde va mi mujer."