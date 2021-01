El vídeo viral de la niña que se cree que cualquier objeto es un dispensador de gel

Sorprende las lecciones que nos están dando los niños en estos tiempos de pandemia. En muchos casos se están comportando con más responsabilidad que los mayores. Llevar mascarilla o echarse gel hidroalcohólico en las manos son gestos que los más pequeños ya han normalizada.



Es el caso de una niña que protagoniza el último fenómeno viral. En un vídeo publicado en Twitter la vemos presionando cualquier objeto como de si un dispensador de gel se tratara y frotándose la mano con total normalidad.



La pequeña se acerca a una farola, un maceta, un interruptor€ cualquier cosa le vale para desinfectarse las manos. Y es que cuando has nacido en 2020, "todo es una estación de desinfección".





When your first year of life is 2020, everything is a sanitization station pic.twitter.com/NdPaRElnVy