La Sala Ondare acoge el despliegue de la muestra 'Jesuitak Indautxu. 100 urte'

UN laboratorio de Ciencias Naturales con joyas como un cuerno de narval (durante la Edad Media, el cuerno de narval se vendía en Europa y el lejano Oriente como cuerno de unicornio. Los médicos de esa época creían que el polvo del cuerno de los unicornios podía curar enfermedades como la peste o la rabia e incluso resucitar a los muertos...); la recreación de un aula de la vieja escuela, con la hucha del chino del Domund, la bola del mundo y un mapa geográfico de España, el pendón y la talla de la cofradía de la Santa Eucaristía de Jesuitas de Indautxu (Iñigo Pérez, su emisario, se deshacía en explicaciones...), retales del cine parroquial y, como bien explicaba el comisario de la muestra, Miguel Martín Zurimendi, todo un ajuar de utensilios, fotografías y objetos que recordaban a Rosebud, el legendario trineo de Ciudadano Kane, algo evocador y vital de la vida del protagonista. En vez de un trineo, qué sé yo, un chicle Cheiw, la fotografía del Loyola Indautxu en San Mamés, una foto de grupo en la que buscarte o un libro de Los Cinco; cualquier asunto que te pellizque los recuerdos.

Perdón, que me he adelantado. Todo esto pudo contemplarse en la exposición del centenario del colegio Jesuitak Indautxu que hoy dirige Jorge Urrutia, quien dio en el clavo en la presentación al agradecer al propio Miguel Martín Zurimendi y al escritor Imanol San José, que ha escrito un libro emotivo que arropa y acuna los cien años de historia del colegio, su trabajo y a los presentes su asistencia. "Los hombres y mujeres que han pasado por el colegio son su aval. Podríamos sacar pecho por los ministros, empresarios o deportistas de élite que salieron de entre los 20.000 que han pasado por las aulas durante todo un siglo, pero no son más que el resto", dijo.

La verdad es que Miguel e Imanol han hecho un trabajo. ¿Dónde? En la Sala Ondare, donde Alicia Martínez ejerció de anfitriona, dicho sea con permiso de José Ramón Urizar, alma, corazón y vida de los antiguos alumnos de Jesuitas, que todo lo vigilaba. El abrazo que le dio a un alumno de otros tiempos como Jesús Aguaviva fue mayúsculo.

El recorrido de la muestra se abre con la presencia de los jesuitas en Bizkaia (Lekeitio y Orduña, junto al colegio de San Andrés en Bilbao, fueron los primeros pasos...) durante el Antiguo Régimen antes de que en 1921 el empresario Ramón de Moronati se volcase en la construcción del colegio, allá en los dominios del chalé de Allende.

De todo ello disfrutaron quienes ayer se acercaron a la cita. La directora de Cultura, Begoña de Ibarra, les dio una calurosa bienvenida. Entre quienes le acompañaron se encontraban el concejal Koldo Narbaiza; el subdelegado del Gobierno, Vicente Reyes, el médico Juan Gondra, José María López de Gerena, José Miguel Cigaran, Txema Muguruza, fotografiándolo todo, Aranzazu Castresana; el director de Desarrollo de DEIA, Kike Hermosilla; Juan Elejalde, Alberto Larrondo, Ignacio Muguruza, María Urizar, Natxo Ruiz, José María Oraá, Arturo Trueba, quien enseñaba a todo el mundo que quisiera oírle una foto de su padre en la formación de alumnos de los años treinta expuesta a la entrada de la Sala Ondare; Esther Larrauri, Aitor Azkarate; el arquitecto Fernando Barrio; los hermanos Juan Manuel y Jorge Gaviola; el doctor Jesús Rodríguez de Salazar, Pedro Ruiz Aldasoro, que en su día dio cuerda a Pausoka, Javier Hernández, José María Bilbao, Aitor Madariaga, Fernando Martínez, Idoia Bernardo, Mónica Canales, Carmen Eguskiza, José Luis González, Joseba Olabarria, Ignacio Martínez y un sinfín de hombres y mujeres que se acercaron a vivir una experiencia de reencuentros con los viejos tiempos. Apenas fue una década larga la que vivieron, vivimos, en el colegio. La huella que dejó en el alma de los jóvenes dura toda la vida. Es inolvidable.

La Sala Ondare acoge el despliegue de la muestra 'Jesuitak Indautxu. 100 urte' como acto más de su centenario