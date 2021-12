La DO presenta los novedades recogidas en su nuevo Reglamento, que incluye la normativa para los txakoli Bereziak

LAS indicaciones del GPS eran bien claras: acérquese hasta la sala Norte de San Mamés BAT y alcanzará la gloria. Fue justo arriba, en los salones nobles de San Mamés, donde se celebró la II Enoteka Bizkaiko Txakolina, un espacio en el que la DO Bizkaiko Txakolina que ya tiene 27 años de vida –el sumiller y divulgador del vino Iñaki Suárez recordó, en los preámbulos, que fue sembrada en 1994...– presentó las modificaciones que ha introducirlo el Consejo Regulador que preside José Luis Gómez en el Reglamento de la DO para adaptarlo a las nuevas necesidades de regulación que planteaban las distintas elaboraciones que vienen presentando las bodegas en los últimos años, como resultado de su constante trabajo de investigación e innovación tanto en el campo como en la bodega. Durante los últimos años las bodegas han comprobado el potencial de envejecimiento que tiene las variedades Hondarrabi Zuri y Hondarrabi Zuri Zerratia. Fruto de esta experiencia y del carácter innovador del sector, un buen número de bodegas elaboran vinos con crianza sobre lías y fermentados en barrica. Así, próximamente saldrá a la luz un nuevo sistema de etiquetado Bereziak que diferencia estos dos estilos de los txakolis más clásicos. Podremos encontrar Bereziak blancos, rosados o tintos, vinos envejecidos o fermentados en barrica. Asimismo, se aceptan como variedades autorizadas sin limitaciones las variedades tintas Pinot Noir y Berdexaire (Cabernet Franc).

El encuentro pudo bautizarse (perdón por una expresión tan pecaminosa, tratándose, como se trata, de vino...) como las nuevas leyes de la botella. ¡A por ellas!, parecían exclamar todos los presentes que se acercaron a una cata celebrada a la sacrosanta hora del amaiketako. Antes la cita había presentado Eskola, un espacio abierto a todas las personas que deseen saber más sobre la DO Bizkaiko Txakolina, su reglamento, historia, viticultura, enología y estilos de elaboración del txakoli de Bizkaia. Cada apartado incluirá una presentación descargable y habrá un pequeño examen final que otorgará a quienes lo aprueben el título de Mezulari Txikia, de forma que el alumno aventajado se convierta en un embajador de Bizkaiko Txakolina por su conocimiento acreditado.

En torno a las mil y un maravillas del nuevo y el viejo txakoli hablaron en público, entre otros, Garikoitz Ríos, Teresa Guilarte, Maider Zalduondo y Ricardo Sanchoyarto. Atentos a sus disquisiciones se encontraban Alaitz Galán, José María Aguirre, Bertol Izagirre, Javier Calzada, Asier Duñabeitia, Bingen Mendizabal, de Itsasmendi; Anton Txapartegi, José Domingo Txabarri, Mikel Garaizabal, José Luis Lejonagoitia, Andoni Ojanguren, Iratxe Rementeria, Alfredo Egia, Jon Andoni Rementeria, Gorka Uriarte, Esther Hernández, el sumiller Roberto González, Agustín Galán, José Antonio Torrón, Bernardo Muñoz, Javi Ormaetxea y mucha otra gente que acudió a conocer las nuevas normas y a brindar por este guiño al futuro que lanza el txakoli 4.0 que se nos avecina.

No fueron los únicos presentes. En el recuento también se encontraron Unai Sulibarria, Juan Carlos Latxaga, Arturo Trueba, Iñaki Uribe, de Saltsan Durango; Idoia Madariaga, Iñaki Aretxabaleta, Bittor San Miguel, Jon Alastra, Mikel Torre y un buen número de gente cercana a las vides y a los sabores sorprendentes. Todos ellos estarán de acuerdo con Avicena, aquel polímata, médico, filósofo, astrónomo y científico persa perteneciente a la Edad de Oro del Isla que nos recordó que "el vino es el amigo del sabio y el enemigo del borracho. Es amargo y útil como el consejo del filósofo, está permitido a la gente y prohibido a los imbéciles. Empuja al estúpido hacia las tinieblas y guía al sabio hacia Dios". Con esa sentencia tan certera no sé qué hacen si no están descorchando una botella ya.

