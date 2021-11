Inauguración de la escultura 'Burdin arimak - Almas de hierro', obra de Jesús Lizaso

CUANDO alguien trabaja en la enfermería sabe que cada día cambiará una vida o una vida le cambiará a ella o a él. Hay una corte de mujeres y hombres que saben que lo suyo es una fiebre en la sangre, una enfermedad incurable que una vez contraída no se puede subsanar. No es por tanto un trabajo sino una condición humana, no un oficio científico, qué también, un afán insaciable de preocuparse por los demás. Saben que su tarea no es sencilla. Pero saben, también, que merece la pena.

El mediodía de ayer se iluminó cuando el lehendakari, Iñigo Urkullu, junto con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la presidenta del Colegio de Enfermería de Bizkaia, María José García Etxaniz, inauguraron el monumento que la propia entidad colegial ha erigido como homenaje a las y los profesionales de enfermería y matronas de este territorio histórico. La escultura, denominada Burdin arimak – Almas de hierro, es obra del artista vasco Jesús Lizaso y florece en un parterre de Botica Vieja, junto a la ría de Bilbao. Una flor de hierro que adorna los jardines, casi seis toneladas macizas que, en palabras del artista, "se recogen en un pequeño volumen". Viéndola, frente al Itsasmuseum de la otra orilla, uno diría que la idea del colegio de sufragar la escultura es una inversión que nace de su bolsillo, sí, pero también de sus corazones.

La sencilla placa conmemorativa de la escultura fue descorrida por la propia María José García Etxaniz y Begoña Martínez Borde, vocal de Matronas del Colegio, al tiempo que la Banda Municipal de Txistularis de Bilbao interpretaba la melodía Compañía, de Fernando Velázquez, preámbulo del aurresku de honor y de la hora de los discursos.

Bajo la carpa previsora –al cabo no llovió como estaba anunciado...– se arremolinaron autoridades civiles, científicas y sanitarias, hombres y mujeres que trabajan en las trincheras de la salud sin desmayo. ¿No acabamos de verles entregados más allá de la última frontera en esta pandemia ? Entre ellos se encontraban, además de los ya citados, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui; el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, Pilar Fernández; el presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, Ricardo Franco Vicario; la presidenta de la Academia de Ciencias de la Enfermería de Bizkaia, Maite Feito; la subdirectora de Enfermería de Osakidetza, Inmaculada Moro; la concejala de Salud y Consumo, Yolanda Díez; el concejal de Cultura, Gonzalo Olabarria; y las presidentas de los colegios profesionales de Enfermería de Álava/Araba y Gipuzkoa, Hosanna Parra y Pilar Lecuona. En los ojos de todos ellos se veía el brillo de la emoción.

A la cita se sumaron, entre otros, presidentes de colegios profesionales sanitarios de Bizkaia como Cosme Naveda (médicos), Flavia Erazo (farmacéuticos), Antonio Clemente (logopedas), Isabel Tejada (biólogos), Álvaro Mateos (veterinarios), Iñaki Elías (ópticos) y Agurtzane Meruelo (dentistas) así como el presidente del Colegio de Enfermería de Toledo, Roberto Martín, y el expresidente del colegio de La Rioja, Pedro Vidal. Se saludaron con gerentes de los diversos hospitales de Bizkaia como Mari Luz Marqués, Jesús Larrañaga, Jon Guajardo, Julen Ballestero Itziar Larrea, Carmen Rodríguez, Nicolás Guerra y el director médico del Hospital San Juan de Dios, Pablo Lledó. A su lado Pilar Sánchez, Isabel Malmierca, Sabin Sarrionandia, Rocío Lorenzo, Arantxa Picón , Rosa Blanco, Nerea Aperibay, Ana Isabel Rodríguez, María Jesús Ruiz de Ocenda, Karmele Araujo,Víctor Echenagusia; toda la Junta de Gobierno del Colegio —Manuel Guerro, Ignacio González, Eguskiñe Gallastegui, José Ramón Sánchez, Javier González y Hostaitza Elortegi—, así como Álvaro Ortega, Marcelo Curto, Javier Rodríguez y Carmen Parra, entre otros.

Inauguración de la escultura 'Burdin arimak – Almas de hierro', obra de Jesús Lizaso, homenaje a la enfermería de Bizkaia