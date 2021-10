La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino entrega sus premios Best Of Wine Tourism

ERA mucho más que el dios del vino. Dionisos, Baco para los romanos, también era el protector de la fertilidad, patrón de la agricultura y el teatro, llamado el libertador y presentado en las tragedías griegas como el extranjero. Cierto que los helenos le vinculaban a arrebatos de locura pasajera que denominaban éxtasis. ¿Pero que sería de la innovación sin unas gotas de locura?

Todo esto es lo que premian los galardones Best Of Wine Tourism que concede anualmente la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino–Great Wine Capitals (GWC). Distinguen la originalidad de las propuestas enoturísticas, la fertilidad a la hora de proponer experiencias singulares, la relación con el producto primigenio y la tierra, y la capacidad de convertir una bodega, un viñedo o un restaurante en un teatro único que proporcione emociones singulares al extranjero.

Ayer, coincidiendo con los últimos estertores de la vendimia, GWC eligió un escenario a la altura de sus distinciones: el Museo Guggenheim de Bilbao. En su atrio se reunió lo más granado del emparrado del Comité Bilbao-Rioja, que forma parte de GWC con Adelaide (Australia), Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia). Ahí es nada, la vuelta al mundo en 80 bodegas. O más.

Junto al presidente del Comité Bilbao-Rioja, Juan Mari Sáenz de Buruaga, se encontraban José Angel Corres, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, Eduardo Mozo de Rosales, secretario general de la Cámara de Comercio de Álava, y Jaime García Calzada, presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja. Tuvieron asimismo un papel relevante en la entrega de premios Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja, y Xabier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del ayuntamiento de Bilbao.

El acto contó con la destacada presencia de Jacques Faurens, presidente de GWC, que pronunció su discurso de bienvenida en un correcto español con un ligero acento inglés, a pesar de ser natural de Burdeos, una ciudad que dijo mantiene unos históricos lazos con Bilbao. "Burdeos se siente amada por Bilbao, y la otra parte corresponde", aseguró antes de congratularse de que "volvemos a sentirnos vivos", en referencia al fin de la pandemia.

Entre los numerosos nominados, fueron galardonados Bodegas Roda, representada por Vega Angulo; Bodegas Campoviejo, en la figura de Carlos Álvarez; Bodegas Solar de Samaniego, a quien encarnó su presidente, Carlos Alonso Jenfont; y Bodegas Vinícola Real–200 Monges, que mostró su agradecimiento en la voz de Sara Arambarri. El jurado, compuesto por los periodistas especializados en enoturismo Lourdes Aedo, Carmen Romo y Alicia Estrada y Lluís Tolosa, decidió conceder una mención especial al restaurante de Calarreina La Vieja Bodega, que fue recibida por su propietario, Ángel Pérez.

Asistió al evento Ibon Areso, exalcalde de Bilbao, además de Iñigo Torres, gerente del Grupo Rioja; Leopoldo García, edil de Haro; el histórico wineman Tomas Perry; Edouard Mayoral, del Instituto Francés; o Victoria Cañas, de Bodegas Díez Caballero.

No se perdieron la cita Iñigo Tapiador, Ana Lopezcano, Marta Echavarri, María Loizaga, Teresa Querejazu, Juan Carlos Sancha, Marian Nalda, Daniel Rodríguez, Sofía Moreno, Gurutze Corres, Íñigo Gómez, Alberto Laidler o Sonia Polo.

Los ganadores del Best Of Internacional serán proclamados durante la Gala InternacionalBest Of Wine Tourism que se celebrará en Mainz el próximo 28 de octubre. Y todo esto, gracias a Dionisos

