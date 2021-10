El mañana que cada cual se construye

LA incuestionable teoría de la evolución de las especies que formuló Charles Darwin nos demostró que la vida –el mañana, al fin y al cabo...– nació de las aguas. No es extraño, por tanto, que el gran busto de Bihar, una escultura viva creada por Rubén Orozco, artista hiperrealista mexicano que dio vida a la obra La última persona fallecida de Invisible Soledad, emergiese hace unos días de las profundidades de la ría como llamada de atención para anunciar el cortometraje de ficción Bihar: elegir el mañana que ayer se presentó en la Sala BBK de la Gran Vía. Esa gigantesca cabeza que se mecía a merced de las mareas (120 kilogramos y tiene unas dimensiones de 2,50 metros de profundidad, 1,92 metros de ancho y 1,69 metros de alto, lo que equivale aproximadamente a 11 veces la cabeza de una niña de su edad, 10 años...) reflejaba el rostro de la joven actriz Gabriela Patilla, protagonista del cortometraje dirigido por Claudia Barral. Los 16 minutos de rodaje tocan el alma a cualquiera.

Cada cual se construye su mañana, de eso no cabe duda. Otro cantar es el definir con qué materiales. No en vano, la obra propuesta por la Fundación BBK sirve para evidenciar la importancia de adoptar modelos de competitividad sostenible. Entendiendo este concepto como un modelo socioeconómico global que surge de la necesidad de anteponer la preservación del estado de bienestar a lo puramente económico, basado en la coherencia en la toma de decisiones en todos los ámbitos (personal, laboral, medioambiental, etc.) y todos los roles (consumidor, empresa, instituciones, etc.) de nuestra vida.

El cortometraje es el broche final a la campaña Elegir el mañana de BBK que comenzaba con la cabeza gigante en la ría. El impactante cortometraje muestra cómo sería Bilbao si las decisiones que debemos tomar hoy buscan los beneficios a corto plazo y no miran por el futuro del planeta. Todo se resume en una palabra: sensibilidad. Invocada, eso sí, desde un paisaje apocalíptico. En palabras de Jordi Serra, el experto en prospectiva (futurólogo lo llaman algunos...) que ha realizado los estudios sobre los que se basa el cortometraje, "el mañana depende de lo que hagamos por anticiparnos, de tomar las mejores decisiones hoy".

En fin, que ayer hubo una legión de personas que tomó la decisión de acercarse a la Sala BBK para presenciar el primer pase. Abarrotaron el aforo permitido: 120 asientos. Entre ello se encontraban el presidente de BBK, Xabier Sagredo; el director general de la entiedad, Gorka Martínez, y su directora de Obra Social, Nora Sarasola; Xabier de la Torre, responsable del área de innovación del BBK y el hombre que lideró la investigación que desemboca en este cortometraje; Adonais Gómez, Jon Ruiz, Alex Vázquez, Koldo Bilbao, Alex Bidetxea, Mikel Arieta-Araunabeña, director de la Cámara de Coercio; Mercedes Rodríguez, Alberto Pascual, Javier Peñaredondo, Jexenya Stevenson, Noemí Cupido, Omar Somai y Agurtzane Zubizarreta entre otros nombres propios.

Todo tuvo un aire de estreno hollywoodiense, con un arco de entrada muy cinematogáfico. Bajo el pasaron el director de Euskera de la Diputación Foral, Xabier Arauzo; la directora de Acción Social, Kontxi Claver; Eduardo Ruiz de Gordejuela, Jordi Albareda, impulsor del Fair Saturday; Virgina González, Gillermo Lekunberri, Leire Sáez, Julián Pando, Nerea Antines, Sandra Barrutia, Ana Larizgoitia, Iñaki Abasolo, Cristina Alonso y un buen número de hombres y mujeres que trabajan para la construcción de un futuro más agradable del que se nos avecina si no tomamos cartas en el asunto. La pieza audiovisual presentada ayer pertenece a la campaña de la fundación BBK Elegir el mañana ideada por la consultoría global de la comunicación y asuntos públicos LLYC. ¿Habrá nuevos embates? ¡Quién sabe!

