Un alienígena que atrapa y cautiva

EN la febril imaginación de David León, un diseñador gráfico singular, habitaba un ser alienígena con patas de araña y mil bocas y ojos. Un ser que, con poco esfuerzo al echar una mirada al microscopio, uno bien pudiera imaginarse como una caricatura del aterrador virus que provoca el covid-19. No por nada, semejante ser de las tinieblas presta su imagen para la promoción de Caostica 19, el festival referente en la cultura del audiovisual más transgresor e irreverente que se conoce en Bilbao desde 2003. No se asusten porque, sí, es un ser que atrapa. Pero que también cautiva.

Ayer presidía el escenario de Bilborock, el lugar donde se invocarán a la inmensa mayoría de las irreverencias, sin olvidar que a lo largo de toda la semana también se vivirán encuentros en sedes como Sarean y Bizkaia Aretoa UPV/EHU. No por nada, la idea es proyectar 51 obras provenientes de todo el universo conocido que conforman la sección oficial. Entre el pueblo participante se encuentran Alberto Vázquez, Pablo Hernando, Zuzanna Plisz, que ha ganado dos ediciones de Caostica (ni pensar quiero cómo funciona su trepidante cabeza aunque hay una oportunidad de saberlo este próximo jueves, día 24, cuando impartirá una masterclass junto a Kacper Fertacz, quien ha trabajado junto a Lars Von Trier...), Sergine Dumais, Paul Urkijo, Lily Rinae, Sam Ortí, Coke Riobóo, Pablo Polledri, Marco Arruda, Alexandra Májová, Ryan William Harris o Marc Lesperut, y videoclips de bandas musicales como Cobra, La Oreja de Van Gogh, Nena Daconte, Willis Drummond, Los Chikos del Maíz o Maika Makovsky. Si a ello se le suma que el viernes, día 25, se vivirá una proyección musicalizada de El color de la granada que narra la historia del trovador y poeta armenio Sayat Nova a través de una serie de cuadros vivientes que representan episodios importantes de su vida en clave simbólica. La banda sonora será tocada en directo en Bilborock por Zabala, compositor y productor bilbaino (Jon Agirrezabalaga es miembro de We Are Standard), que en la actualidad compagina su labor de compositor para teatro y cine al frente de El Tigre Studios, ya pueden hacerse una idea del particular universo que se avecina.

El asunto comenzó ayer con el preámbulo de un encuentro de cineastas vascas y mexicanas bautizado como Macabro Coven. En él participaron, vía on line, Laurette Flores, Edna Campos, directora del festival de cine de horror Macabro, de México, y Sharon Ordóñez, intercambiando pareceres con las presentes en Bilborock, Norma Vila y Yunuen Cuenca. Tras el intercambio se proyectaron obras del festival mexicano del que les hablaba.

Les queda una semana de altas cargas y días largos. Ayer aparecieron en escena integrantes de Caostica como Juan Dopico, Xabier Uria, Iñigo Portillo, Raúl Montouto, Brais Rodríguez, Jon Narváez y el mencionado David León, saludándose con los primeros asistentes a un festival donde dictarán un veredicto los miembros de un jurado formado por Josemi Beltrán, director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia y del Festival de Cine y Derechos Humanos; Izibene Oñederra, doctora en Bellas Artes y creadora de cortometrajes de animación, y la propia Norma Vila, directora de cine y productora. Dieron la bienvenida a Sergio Robles, integrante del equipo de Bilborock, Mentxu Sesar, Cristina Ezquerro, Fermín Etxegoien, premio Euskadi de Literatura; Inés Intxausti, embajadora de Zinebi; Lorenzo Portillo, expresidente de la Cámara del Libro; Igotz Etxabe, Nacho Cuenca, Estefanía Saavedra, Celeste Fernández, Andrea Ruiz de Egina y un grupo de neobilbainía que podrán despedir el festival el lunes próximo con la proyección del palmarés y el preestreno del cortometraje Txoriak Txori, con Nitya López a la cabeza en el Bizkaia Aretoa. Todo un desafío llegar vivos.

Bilborock acoge el encuentro 'Macabro Coven', preámbulo mexicano del Festival Internacional de Cortos y Videoclips Caostica 19