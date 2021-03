Cuatro mujeres de la escena poética actual toman la palabra en BilbaoPoesía

LA palabra también es un hilo conductor con propiedades extraordinarias. Es capaz de hermanar a dos ciudades, que, como muchos de ustedes bien saben, tienen cosas de común desde, al menos, el siglo XIX. En el caso que hoy nos ocupa hablamos de la palabra en verso –no por nada nos movemos entre las galerías de BilbaoPoesía 2021, un encuentro intenso de diez días...– que ayer vivió una nueva estrofa, Bilbao-Londres, en la que participaron cuatro mujeres de la escena poética actual que tomaron la palabra a viva voz: Leire Bilbao, de Ondarroa; Itziar Mínguez, de Barakaldo; Beatriz Chivite, de Iruñea,y Julia Piera, de Madrid. Son muchos los galardones recibidos por las cuatro poetisas: premios de poesía y de narrativa entre los que destaca el caso de Beatriz Chivite que fue ganadora del premio de poesía Blas de Otero-Villa de Bilbao 2016, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao. Beatriz no quiso perderse la cita pese a su ausencia y se sumó a la cita desde Londres, donde se encuentra hoy en día. No por nada, la conexión audiovisual fue la primera de la tarde. Todo un guiño a la cita.

Las cuatro voces mostraron sus habilidades en verso en un recital poético singular, máxime si se tiene en cuenta lo complicado que resulta llamar la atención en BilbaoPoesía. No por nada, el festival literario dedicado a la poesía que organiza desde hace más de veinte años el Ayuntamiento de Bilbao, en el marco de Bidebarrieta Kulturgunea, donde Begoña Morán maneja las riendas, tiene un bagaje muy variopinto, si se tienen en cuenta que el gran encuentro anual de Bilbao con la poesía celebra este año su vigésimo segunda edición.

El salón de actos de la biblioteca de Bidebarrieta acogerá hoy un recital euskaldun titulado Gaztelondo zer berri. Etxaun, en el que podrá vivirse la experiencia mestiza de la música de Mikel Etxekopar, texto y voz de Dominika Rekalt, las grabaciones sonoras de Pierre Vissler y las percusiones de Jean Christian Galtxetaburu que dibujan otro universo bien distinto al vivido ayer, marcado por un aire tan cosmopolita.

La cita tuvo el atractivo de cuatro voces femeninas que lograron invocar a un nutrido público que acudió a la llamada con expectación. ¿Acaso sabían que, como dijo en cierta ocasión el escritor francés Voltaire, "la poesía es la música del alma, y, sobre todo, de las almas grandes y sensibles"? Pensando en eso estaba, cuando Cristina Agirre comentaba a una amiga anónima que la poesía es una erotización del lenguaje. No le rompí la magia, desvelando a su amiga que esa es frase de Octavio Paz. No prosigamos por ese camino. Lo que venía a decirles es que a la cita no faltaron Ane Etxebarria, quien recordaba el concierto de Izaro el domingo pasado, "extraordinario", según dijo; Oihane Muguruza, José Mari Amantes, hombre todoterreno en el Bilbao más activo; Asun Muñoz, quien aprovechó su habitual asistencia a la biblioteca para abastecerse de lecturas; Lander Olabarri y Carmen Sesar, que grabaron el recital poético de ayer; Luisma Martín, Miren Kortabarria, Mikel Alonso, Amets Uria, Ainhoa Purroy, Gontzal Martín, María Porto, Corona Villar, José Antonio Moya, quien aún paladeaba lo vivido el pasado sábado, cuando Marta Sanz y Bernardo Atxaga, conducidos por la periodista Udane Goikoetxea, explicaron el peso que le otorgan a la naturaleza en su obra, tanto poética como narrativa; Diego Calado, María Jesús Gutiérrez, Carmen Hernández y un buen número de hombres y mujeres que se acercaron a vivir bien de cerca el florecer de los versos. No en vano, la inmensa mayoría de los presentes ya conocían el viejo secreto, ese que nos desvela que la poesía no explica el mundo, sino que da fe de su misterio. Sabiéndolo, los asistentes se dejaron llevar de tal manera que sintieron, por momentos, que se encontraban en Trafalgar Square.

