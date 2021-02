La Euskadiko Orkestra, dirigida por Ruth Reinhardt, en el Palacio Euskalduna

CON ustedes, la buena música que a todo sobrevive. La supervivencia es todo un arte, sobre esa verdad no hay discusión. No en vano, el naturalista más célebre de todos los tiempos, Charles Darwin, dio en el clavo en su tratado La evolución de las especies, cuando aseguró que "no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios". Vista ayer cómo se amolda el Palacio Euskalduna a las exigencias higiénicas y sanitarias que nos han sido dadas, hay que decir que la Euskadiko Orkestra será longeva y duradera.

Bajo la todopoderosa batuta de Ruth Reinhardt, la Euskadiko Orkestra interpretó un concierto singular titulado Bizirik-Supervivientes cargado de simbolismo. Diremos que Ruth es una joven directora alemana que con solo 17 años ya había compuesto y dirigido su propia ópera en Saarbrücken, su ciudad natal. Estos últimos años ha escalado a las cumbre de orquestas tan importantes como las de Cleveland, Seattle, Dallas o Malmö. El debut de Reinhardt en la orquesta, que tuvo lugar hace unos días (el 29 de enero en el Kursaal de Donostia, para más señas...), la convierte en la primera de las tres directoras invitadas para la presente temporada.

En el recital tuvo un papel fundamental el concierto para violín de Sibelius. Aunque el compositor finlandés escribió relativamente poco para este instrumento, esta obra se ha convertido en una de sus obras más conocidas e interpretadas del repertorio. Augustin Hadelich fue el violinista elegido para interpretar esta obra. No es un cualquiera. Cuando salió a escena acompañado por Ruth ambos recibieron los parabienes de la propia orquesta y del público, en torno a 400 personas, muchas de las cuales ya conocían las destrezas que iban a presenciar. He ahí, como los dije, a la buena música sacando el cuello.

Augustin, dicho sea para conocimiento de los profanos, es un crack. No por nada ganó el premio Grammy 2016 a la mejor interpretación solista y obtuvo el reconocimiento al mejor intérprete del año 2018 por la revista Musical America, toda unabiblia. Ha tocado con todas las grandes orquestas de su país, desde la Filarmónica de Nueva York a las de Chicago y Cleveland, y entre las europeas ha debutado con la de la Radio de Baviera, Royal Concertgebouw, de Ámsterdam, y London Philharmonic, entre otras.

La afluencia fue incesante, como pocas veces se ha visto en estos tiempos de formatos en corto. Con historias como esta, tan cargadas de belleza, la música no será superviviente. Será inmortal.

