Pablo Baroja Gómez-Tejedor imparte la charla '¿La primera vuelta al mundo fue el inicio de la globalización?'

LOS corros de espera equivalen, hoy en día, a los patios de vecindad o, por adecuarse más a la historia que vengo a contarles, a una taberna de puerto. Los equiparo, quiero decirles, con uno de esos espacios donde el pueblo se encuentra e intercambia noticias. Ayer, sin ir más lejos, mientras se acercaba la hora en la que Pablo Baroja Gómez-Tejedor impartiese la charla titulada ¿La primera vuelta al mundo fue el inicio de la globalización? en uno de esos puntos de encuentro hacían cábalas sobre cuándo y cómo echará el candado Bilbao para cerrarle el paso al coronavirus mientras que unos metros más allá se recordaba la figura de Alicia Garmendia, alma mater del Café Iruña y ejemplo de las mujeres de hierro que han dado fuerza a este pueblo, casi al tiempo que se celebraba su funeral en la Iglesia de San Vicente. "No, no podemos ir. Hay que evitar los encuentros masivos", decía una voz anónima y compungida por una de las dolorosas consecuencias de este tiempo: la despedida en soledad.

Entremos a mar abierto para narrarles cuanto sucedió en Itsasmuseum, el museo que dirige Jon Ruigómez, donde tuvo lugar el encuentro. La marea del nuevo año trajo una nueva conferencia dentro del ciclo organizado por la Asociación Vizcaina de Capitanes de la Marina Mercante (AVCMM) que preside Javier Zarragoikoetxea con motivo del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, realizada por Juan Sebastián Elkano. En esta ocasión la exposición se centrará en el análisis del viaje de Elkano como inicio de la globalización.

Conviene precisar que la jornada tuvo como invitado ponente a Pablo Baroja Gómez-Tejedor, un prestigioso asesor financiero en la sociedad gestora de patrimonios Iberre Ederra y Premio Lur Barriak al mejor emprendedor de Bizkaia en 2006. Cuenta con siete postgrados en temas de economía y gestión de empresas, incluyendo un doble título MBA por la Universidad de Deusto y la prestigiosa escuela de negocios EMLyon en Francia. Durante varios años ha colaborado en programas de divulgación económica y en la corrección del libro Code Red: How to protect your savings en su versión inglesa original de John Mauldin, uno de los inversores y conferenciantes más populares en EE.UU.

Visto con ojos de notario, digamos que a lo largo de esta conferencia se estudiaron los elementos que se requieren para generar una ola de expansión comercial y se colocaron las piezas en el tablero de debates: sobre si la era del descubrimiento fue el inicio de la globalización, se revisaron las posiciones existentes, que coinciden con los cuatro principales procesos de expansión comercial que ha vivido la Humanidad hasta la fecha: La pax mongólica, la era de los conquistadores, la revolución industrial y la revolución digital. Hubo ideas y teorías para todos los gustos entre la concurrencia.

La conferencia fue clausurada por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, y de lo que se contó en la tarde tomaron buenas notas, además de los ya citados, Teresa Querejazu, Ander de Aranbalza, Josune Bilbao, Jon Anasagasti, Andrea Gorostiaga, Leire Aurrekoetxea, María José Zabaleta, Ana Mari Ruiz de Loizaga, Mari Sol Casado, Josu Ormaetxea, Javier Santos Beaskoetxea, en nombre de la Escuela Náutica de Portugalete; Francisco Atela, Manix Martín Barturen, Fernando Cayuela, María Ángeles Artigas, Begoña López, María Jesús Fontecha, Nieves Cabrejo, Santiago Larrucea, María José Lizundia y un buen puñadito de hombres y mujeres que se acercaron a vivir una historia trepidante en el salón de actos del Itsasmuseum que, en días como el de ayer, no dejan de parecerse a la santabárbara de una goleta, allá donde se almacenaba el poder de un barco para tiempos de guerra.

Pablo Baroja Gómez-Tejedor imparte la charla titulada '¿La primera vuelta al mundo fue el inicio de la globalización?'