El PNV de Bakio reclama mejoras en Artzalde

El PNV de Bakio reclama mejoras en el barrio de Artzalde. El grupo jeltzale, después de realizar una visita a la zona para hacer un seguimiento de las reclamaciones presentadas por los vecinos, ha alertado de la existencia de diversas "deficiencias" y por ello solicita al equipo de gobierno que "adopte medidas" para solucionarlas y mejorar así "la calidad de vida" de la ciudadanía.

En relación a las deficiencias observadas, los jeltzales detallan que el puente de Garategi está "prácticamente cerrado". En concreto, sostienen que "de trece metros de luz que tiene el puente solo tiene tres metros libres para el paso del agua". Asimismo, apuntan a que "el recorrido del río desde Errekaondo hasta el puente Zubiaur está invadido de vegetación". Además, advierten de que "a la altura del antiguo bombeo de agua hay un tubo que cruza el río peligrosamente". Del mismo modo, señalan que el paseo desde el frontón a través de Artzalde hasta Zintziri "no está en buenas condiciones por falta de mantenimiento de setos, señales, etc.". También relatan que en el cruce de Armintza "no hay un paso seguro para peatones".

A nivel de reciclaje, creen que "los contenedores de basura se han concentrado en la gasolinera y falta el de vidrio". A este respecto, indican que los propios vecinos han propuesto "adecuar un terreno del Ayuntamiento junto a Errekaondo para ubicar allí todos los containers, más cerca del núcleo de casas".