Loiu instala un CuboFit para ejercitarse al aire libre

Al más puro estilo americano, siguiendo el concepto de los beach gym o gimnasios en la playa, como el Muscle Beach Gym de Los Ángeles, Loiu ha instalado un CuboFit en la localidad para hacer ejercicio físico al aire libre. Aunque el municipio de Txorierri no dispone de arenales, sí que cuenta con un entorno natural privilegiado repleto de campas que resultan idóneas para una instalación de este tipo que permite entrenar al aire libre, lo que sin duda es un factor determinante en estos tiempos de pandemia. En concreto, el CuboFit consiste en un contenedor de transporte marítimo convertido en una instalación de entrenamiento funcional que dispone de todo tipo de material de entrenamiento, desde kettlebells hasta barras olímpicas con discos, pasando por barras para hacer dominadas, TRX, cuerda para trepar, sacos de arena, mancuernas y hasta un rack para hacer sentadillas.

"Siendo conscientes de la actualidad de la pandemia a nivel mundial y de los problemas que se pueden derivar de la realización de ejercicio físico en los gimnasios tradicionales, Loiu es el primer municipio de Euskadi que apuesta por este tipo de entrenamientos en gimnasios al aire libre", destaca el alcalde de la localidad, Josu Andoni Begoña.

En este sentido, el de Loiu será el "primer gimnasio de este tipo en Euskadi y el cuarto del Estado", tal y como subrayan desde el Consistorio loiutarra. No obstante, la adquisición de este gimnasio portátil no sustituye, en ningún caso, el proyecto municipal previsto para la creación de un gimnasio convencional en la localidad. "Mientras nos encontramos en esta situación tan excepcional a nivel mundial y, siendo conscientes de todas las medidas que hay que adoptar, el proyecto del gimnasio se tendrá que retrasar un poco. No descartamos llevarlo a cabo, todo lo contrario, apostamos fervientemente por él. Sin embargo, hay que ser cautos con la situación actual", expone el regidor, cuyo equipo de gobierno ha trazado ya la hoja de ruta para llevarlo a cabo. "Iniciaremos la ejecución de las obras del nuevo gimnasio en el histórico frontón de Zabaloetxe el próximo año. Mientras tanto, instalaremos este nuevo estilo de gimnasio al aire libre como actividad deportiva municipal", explica.





El alcalde, Josu Andoni Begoña, supervisando la instalación. Foto: A.L.

Con el fin de aprovechar la estacionalidad para mejorar el servicio, durante la primavera y el verano este gimnasio portátil se ubicará en la campa de las paellas de Zabaloetxe, mientras que en el otoño e invierno estará en el frontón de Larrondo, para que también se pueda facilitar el desplazamiento y cercanía a los vecinos del barrio situado al otro lado de la pista del aeropuerto, y donde quedará "resguardado" de las inclemencias meteorológicas de esta época del año", apuntan.

45 minutos de ejercicio



En cuanto al sistema de funcionamiento, el CuboFit se despliega para que los usuarios dispongan de barras, pesas, mancuernas, discos, plataformas, cuerdas y demás enseres para ejercitarse. Los entrenamientos serán impartidos por profesionales de la actividad física y para ello habrá que apuntarse en el curso deportivo municipal, que "se sacará próximamente", según detallan desde el Consistorio loiutarra. Cada entrenamiento tiene una duración de 45 minutos y se desarrolla en modo circuito, con movimientos alrededor del cubo, de manera que se emplean diferentes elementos y ejercicios como se hace en una rutina de un entrenamiento funcional. Así se combina "trabajo cardiovascular con ejercicios de fuerza y coordinación mediante una intensidad alta por lo que los entrenamientos se asemejan a una rutina HIIT, aunque se puede adaptar la modalidad al nivel de cada usuario", sostienen.

Cubofit

¿Qué es?

Gimnasio portátil. Es un gimnasio en forma de cubo, portátil, que una vez instalado en un espacio determinado permite entrenar con variedad de elementos tal y como se hace en un gimnasio convencional.

Los Ángeles

Origen. El creador de CuboFit se inspiró en un viaje que realizó a Los Ángeles donde vio el Muscle Beach Gym, un gimnasio al aire libre en medio de la playa, con una base donde se encuentran desde elementos deportivos hasta variedad de máquinas tal como las que se presentan en un salón de fitness tradicional.

Elementos

25 personas a la vez. En total, se compone de 11 estaciones fijas y pueden participar hasta 25 personas a la vez. Así, dispone de una anilla para cuerda de 'Battle Rope'; un eje de tres metros de altura para cuerda de escalada; dos 'racks' que incluyen una barra horizontal para dominadas; un acople para 'Trunk Blaster'; una escalera colgante; una barra de fondos de tríceps; una plataforma de salto; tres anillas en tres alturas para enganche de gomas elásticas y tres bandejas para diferentes materiales.