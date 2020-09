Bakio fusiona cine, gastronomía y txakoli

C. Zárate

Cine, deporte y gastronomía, todo ello maridado con txakoli. Este fin de semana Bakio acoge la primera edición del festival Mahasti Artean–Entre Viñedos, organizado por el Consejo Regulador de Bizkaiko Txakolina y Jata Ondo, la Asociación de Desarrollo Rural de Uribe.

Durante tres días, la localidad ofrecerá catas de Bizkaiko Txakolina procedente de diversas bodegas, música, cine al aire libre, picnics y recorridos por los viñedos de la localidad, un showcooking, menús maridaje y un concurso de pintxos en el que participa una docena de establecimientos hosteleros de Bakio. Un amplio y atractivo programa de actividades destinado a "dar a conocer tanto el txakoli de Bizkaia como la comarca de Uribe como destino de ocio", según explican los responsables del evento, que seguirá todas las medidas de precaución que marcan los responsables sanitarios y tendrá aforo limitado.

Los actos comenzarán el viernes a las 20.30 horas con una degustación de txakoli y pintxos de kilómetro cero. Además, Iker Lauroba ofrecerá un concierto bajo las estrellas en la bodega Gorrondona. Al día siguiente, al mediodía se podrá disfrutar de un picnic en el viñedo de la bodega Zabala y, a las 21.00 horas, será el escenario de un concierto de The Pushermen acompañado por txakolis de la bodega Gorka Izagirre de Larrabetzu. Media hora más tarde, dará comienzo la proyección de documental Made in Basque Country en la bodega Doniene Gorrondona, con su propio txakoli y el procedente de la bodega Magalarte de Lezama.

Finalmente, a lo largo de la mañana del domingo habrá tres recorridos guiados por viñedos de Bakio de una duración aproximada de 90 minutos cada uno, en los que, además de disfrutar de un paisaje único, se podrá disfrutar de un txakoli. Asimismo, también habrá un showcooking que comenzará a las 12.00 horas y tendrá una duración de dos horas, dirigido por el chef Gastrolophitekus y el sumiller Bittor San Miguel, acto que cerrará el fin de semana en el Txakolingunea. Los precios de las actividades oscilan entre uno y siete euros, y es necesario inscribirse previamente en www.uribe.eu/ms/.