Erandio vuelve a apelar a la juventud en sus cuentas participativas

Erandio – El Ayuntamiento de Erandio pone la vista ya en sus presupuestos del próximo año y lo hace dando comienzo a la fase de aportación de sugerencias de los vecinos. Serán, sin duda, unas cuentas condicionadas por los tiempos de coronavirus, pero que volverán a contar con la opinión de la juventud, ya que el proceso participativo reserva de nuevo un espacio específico para sus inquietudes.

"El año pasado tuvimos propuestas de los jóvenes, pero no tantas como esperábamos, por eso, esta vez vamos a destinar una partida concreta de 20.000 euros a sus aportaciones, para que vean el proceso como más tangible", señaló ayer la alcaldesa erandioztarra, Aitziber Oliban. Esta iniciativa va dirigida a jóvenes de entre 16 y 25 años y constará de dos fases. Por un lado, los interesados podrán hacer llegar sus ideas a través de un formulario web desde hoy mismo y hasta el día 13 y, por otro, los técnicos municipales realizarán una valoración de las medidas atendiendo a principios de legalidad, presupuesto, viabilidad técnica, oportunidad... Así, serán seleccionadas diez y los jóvenes tendrán que priorizarlas, entre el día 15 y el 30 de este mes y también vía on line.

El proceso participativo general, mientras tanto, tendrá una única etapa para la emisión de las propuestas. "Una de las acciones que tenía más éxito, que es la instalación de carpas en la calle, no la podremos hacer porque la gente se agolpa en ellas", precisó la primera edil. De este modo, los erandioztarras tendrán que descargarse de la página web del Ayuntamiento un formulario y rellenarlo on line o, si no, entregar ese documento cumplimentado en las oficinas de atención ciudadana de Altzaga y Astrabudua, en las bibliotecas municipales o bien, depositarlo en los buzones que se instalarán en los distintos barrios. En el caso de Altzaga, estará desde el próximo lunes hasta el sábado; en el de Astrabudua, entre el 14 y el 20 y, finalmente, en Erandiogoikoa, del 21 al 27.

"Pedimos a la ciudadanía que en lugar de hablar de grandes inversiones se fijen en pequeñas actuaciones que necesitan sus barrios", destacó Oliban. Y es que la crisis económica derivada de la sanitaria afecta también a las arcas del Consistorio –que ya este año verá reducidos sus ingresos en 4 millones de euros, una cifra similar a la que se prevé para el próximo ejercicio–. Además, la regidora local consideró que las prioridades de los vecinos irán encaminadas en direcciones muy concretas. "Otros años ha habido muchas propuestas relacionadas con la limpieza y esas seguro que se mantendrán; también había muchas que tenían que ver con el ocio y suponemos que esta vez no serán tantas. Irán más dirigidas a empleo y acción social", comentó Oliban.