Erandio pide prudencia ante la celebración de los 'no Sanlorenzos'

Este año no habrá actos con aglomeraciones.

Prudencia, respeto y responsabilidad. Ese es el mensaje que lanza el Ayuntamiento de Erandio que solicita a la ciudadanía moderación ante la próxima celebración de los no Sanlorenzos, de Astrabudua, unos festejos que tendrían que comenzar hoy y que se hubieran prolongado, en condiciones normales, hasta el próximo lunes, pero que fueron suspendidos a consecuencia de la crisis sanitaria del covid-19.

En este sentido, el Ayuntamiento de Erandio apela a la "responsabilidad de residentes y foráneos" puesto que este año toca "no acudir y no organizar actos que conlleven aglomeraciones", señalan fuentes municipales.

A pesar del mensaje de cautela, el Consistorio erandiotarra considera que "a buen seguro que Erandio demostrará responsabilidad colectiva y solidaridad" pero, no obstante, la Policía Local y la Ertzaintza estarán "muy vigilantes estos días" para controlar las medidas pertinentes, como la obligatoriedad de llevar mascarilla, no formar grupos que superen las diez personas, evitar aglomeraciones, mantener la distancia social interpersonal, el cumplimiento de horarios y para realizar una labor pedagógica de "dispersión, desalojo de locales que superen los aforos permitidos, etc., antes de proceder a la sanción", indican.

Al mismo tiempo, otro aspecto que preocupa a las autoridades son las fiestas juveniles. Por ese motivo, tanto los agentes locales como autonómicos tratarán de evitar los botellones en el barrio. En este sentido, "además de requisar la bebida, se identificará y multará a quienes estén involucrados en esta práctica", explican.

En los últimos años, las fiestas de Astrabudua aglutinaban alrededor de un centenar de actos en su programa festivo, algunos de los cuales se organizan con la colaboración de los comercios, que son otra parte fundamental en la organización. Sin embargo, otros, como las pruebas de cuadrillas, son asumidos por la comisión de fiestas.

Por último, el Ayuntamiento de Erandio reitera que en caso de tener síntomas de covid-19, como tos, fiebre, dolor de garganta o problemas respiratorios, los afectados deberán llamar al centro de salud, al 900 203 050. En caso de aislamiento, el Consistorio garantizará la atención básica y las necesidades de primer orden a los afectados.

