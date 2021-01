URA renovará el puente Altzarrate en Laudio, testigo de la riada del 83

En el último contacto entre la Agencia Vasca del Agua, URA, y el Ayuntamiento de Laudio se han dado pasos vitales para dar solución a dos de las problemáticas que sufre el municipio: el arreglo del puente Altzarrate y el encauzamiento del arroyo San Juan. En el encuentro mantenido entre Antonio Aiz, Director General de URA, y Ander Añibarro, alcalde de Laudio, se ha fijado el compromiso de "dar un impulso" a las actuaciones para la "adaptación y disminución del riesgo de inundación en el municipio de Laudio" que se concretará con la ejecución de la obra de la plataforma peatonal y viaria sobre el río Nervión así como para redactar el proyecto de mejora de la capacidad de desagüe del arroyo.

Lo más inmediato, según las previsiones, será la sustitución del puente Altzarrate, el único que no fue demolido y remodelado tras las inundaciones de 1983, pero que, desde hace tiempo, no cumple la normativa de Gobierno vasco en materia de aguas y presenta numerosas deficiencias en el ancho de la calzada, así como en el estado del firme, las aceras y las barandillas. Sobre esta importante y necesaria actuación, URA ha comunicado que las obras saldrán a licitación en febrero bajo un presupuesto máximo de 1.828.210 euros y un plazo de ejecución de 7 meses.

El proyecto contempla la sustitución de la actual estructura en forma de arco y construida en hormigón armado. Su sección, de 20 metros de luz, resulta insuficiente en episodios de aguas altas, por lo que el puente genera la sobreelevación de la lámina de agua inmediatamente aguas arriba. Para subsanar este problema, se va a colocar una nueva plataforma de acero corten, sin apoyos en el cauce, de 25 metros de luz y una anchura del tablero de 18 metros que permitirá acoger tráfico peatonal, ciclista y de vehículos a motor. El puente está diseñado para facilitar el fluir de caudales de importantes avenidas y favorecer el tránsito de los flotantes que pudiera acarrear la corriente y, además, dotar de mayor seguridad a las personas y a la actividad del entorno.

La renovación de la infraestructura irá acompañada de la instalación de las conducciones necesarias para conectar la recogida neumática de residuos de la margen izquierda del cauce con la margen derecha y poder poner en funcionamiento este servicios en más ámbitos de la localidad.