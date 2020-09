El polideportivo de Ugao tendrá un nuevo ascensor

El Ayuntamiento de Ugao-Miraballes ha dado comienzo a las obras para la instalación de un nuevo ascensor en las instalaciones deportivas de El Jaro, una actuación recogida en el acuerdo presupuestario alcanzado este año entre el gobierno municipal y el único grupo de la oposición de la corporación municipal.

El Consistorio ugaotarra destinará un total de 41.000 euros para la puesta en marcha de este nuevo elevador que tiene como objetivo garantizar la accesibilidad en el interior del edificio a todos los usuarios del polideportivo, pero especialmente a personas con movilidad reducida y también para facilitar el trabajo del propio personal del centro deportivo.

Con el fin de garantizar la seguridad de quienes acuden a estas instalaciones deportivas y para evitar riesgos innecesarios que pudieran surgir con motivo de la obra, el polideportivo ha tenido que estar cerrado al público unos días aunque se espera que la actividad no se tenga que volver a interrumpir a partir de esta semana. Ha sido una situación puntual por la que el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes ha pedido disculpas a los usuarios por las molestias o contratiempos que haya podido ocasionar.

El polideportivo El Jaro reabrió sus puertas el pasado 16 de septiembre, pero solo el gimnasio y piscina y con diversas normas de seguridad en todas las instalaciones para garantizar y proteger la salud del personal trabajador y de los usuarios. Para el 1 de octubre, está previsto reanudar las actividades de spinning, yoga y pilates y, dada la situación de incertidumbre generada por la pandemia, las personas interesadas podrán apuntarse únicamente para un mes en lugar de para un trimestre, como hasta ahora. Por el momento, no se realizarán los cursos de actividades de 20 minutos, ni la gimnasia adaptada para adultos ni las clases de zumba. Asimismo, tampoco se impartirán las actividades extraescolares de multideporte ni natación por no poder garantizarse las medidas de seguridad. Ante todas estas restricciones y limitaciones, el Consistorio ha anunciado que las personas que no deseen hacer uso del polideportivo hasta fin de año podrán solicitar la devolución de la parte proporcional del abono antes del 15 de octubre.