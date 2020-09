El festival de clowns de Arrigorriaga llega con once montajes

O. C.

Oihulari Clown recalará en Arrigorriaga con 'Gabe'. O. C.

Diez representaciones y la proyección de un documental conforman la programación del XXV Festival Internacional de Clowns y Payasos de Arrigorriaga, una cita que tuvo que ser suspendida en mayo debido al estado de alarma y que finalmente se va a celebrar entre los próximos días 18 y 20.

La conmemoración de las bodas de plata de este consolidado evento cultural se ha tenido que adaptar a la actual coyuntura sanitaria de tal forma que todas las actuaciones tendrán como escenario la cancha exterior del polideportivo, con un aforo máximo del 60% de su capacidad y la obligatoriedad de acudir con mascarilla. Otro aspecto significativo a tener en cuenta por quienes quieran acudir es que es necesario realizar una reserva previa de la localidad a través del correo electrónico scamara@arrigorriaga.eus o llamando al teléfono 94 671 23 61.

De viernes a domingo

El número de jornadas se mantiene en tres y la programación arranca el viernes con dos propuestas: el espectáculo de acrobacias Maromas a las 18.00 horas y una posterior gala de magia con el mentalista Jon Zabala y los magos Txon y Txoborro como maestros de ceremonia. El sábado por la mañana se representará Eden y a las 13.00 horas se emitirá en Lonbo Aretoa el documental Zapatos nuevos. Y para la tarde se han dejado los montajes Gabe, Entre sueños cabaret y De todas las bellas, las más bellotas.

El festival se cerrará el domingo con cuatro actuaciones: The pestoff, Foot ball show con el argentino Mencho Sosa, Yes, we art! y Aureo.