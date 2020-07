Laudio inicia el proceso de presupuestos participativos

Laudio – El equipo de gobierno de Laudio se encuentra ya trabajando en la definición de las cuentas generales de 2021 y el primer paso que ha dado es iniciar el proceso de presupuestos participativos que da posibilidad a la ciudadanía de aportar ideas e iniciativas para la mejora de sus barrios o la localidad. "Esta herramienta permite a los vecinos realizar sus propuestas sobre cómo utilizar parte del presupuesto municipal para el desarrollo de nuevas actividades e iniciativas", precisó ayer la concejala de Economía y Gestión Tributaria, Eva Marquínez.

La primera experiencia del nuevo ejecutivo fue en septiembre de 2019 "y fue muy satisfactoria ya que recibimos 53 aportaciones", destacó con satisfacción el concejal de Estrategia Municipal, Ander Larrinaga. En esa ocasión, el equipo de gobierno reservó 200.000 euros para financiar las ideas finalmente seleccionadas, una cantidad que para este nuevo proceso "se ha incrementado en un 25%, hasta llegar a los 250.000 euros", precisó el edil jeltzale.

Tres fases La primera fase del proceso arranca con el plazo de presentación de las propuestas que ha quedado establecido entre el 6 de julio y el 7 de agosto. "Se puede hacer de manera presencial, en el Servicio de Atención Ciudadana, o a través de la sede electrónica de la web municipal www.laudio.eus", indicó Larrinaga. En ambos casos, es preciso utilizar el modelo de propuesta de ideas disponible en papel o en formato digital.

Una vez eliminadas las iniciativas de contenido no apropiado y que no cumplan con los requisitos fijados, las diferentes áreas municipales analizarán, del 10 al 28 de agosto, la viabilidad de las propuestas recibidas desde un punto de vista jurídico, técnico y económico. Las consideradas legales y viables pasarán "a la fase de priorización, donde se seleccionarán aquellos proyectos a ejecutar y que, por tanto, se incorporarán a los presupuestos municipales de 2021".

Ander Larrinaga animó ayer a la ciudadanía "a participar y presentar sus propuestas", teniendo claro que "este no es el canal dirigido a plantear proyectos de gran envergadura, sino iniciativas de mejora cuya inversión no supere los 60.000 euros". En cuanto a la temática, explicó que "no solo tienen que ver con urbanismo y obras. También pueden tener relación con otros ámbitos como la cultura o el euskera".